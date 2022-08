Chartanalyse Dax: Neue Wochentiefs im Visier

Widerstand: 12.895 + 13.050

Unterstützung: 12.795 + 12.700

Rückblick:

Die Bullen hatten es gestern Vormittag zunächst ein wenig übertreiben und sämtliche Zielmarken für die avisierte Zwischenkorrektur in einer ordentlichen Short-Squeeze regelrecht überrannt. Hohe Inflationsdaten aus NRW und Bayern am Vormittag wurden einfach mal ignoriert, am Nachmittag gab es dann den Denkzettel und die Käufer wurden auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt in einem 270 Punkte-Kursrutsch vom Tageshoch. Heute Vormittag eröffnete der Index zunächst oberhalb von 13.000 Punkten, wurde dann aber zügig gen Süden hin durchgereicht.

Ausblick:

Am Vormittag wurde die wichtige kurzfristig relevante Unterstützung um 12.895/99 Punkte unterboten. So lange dieses Level nicht wieder per Stundenschlusskurs zurückerobert werden kann, ist der Weg des geringsten Widerstands südwärts in den Bereich 12.650 bis 12.700 Punkte. Ein Rutsch in diese Zone ist das kurzfristig favorisierte Szenario unterhalb von 12.900 Punkten.