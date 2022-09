Trading-Chance S&P 500: Short im September

Werbung

Nun ist er da - der statistisch gesehen schwächste Börsenmonat. Je nach Index verlieren Aktienindizes im September zwischen 0,4 und 1% durchschnittlich. Das klingt nicht viel, ist aber angesichts der Tatsache, dass alle anderen Monate im Schnitt ein Plus erwirtschaften doch ein sehr signifikanter Wert. Das Thema Zinserhöhungen sitzt den Marktteilnehmern nach wie vor in den Kleidern und sorgt für Verunsicherung. Nach einer leichten Erholung kommt nun wieder Druck auf...

Entsprechend suchen wir kurzfristig über einen saisonalen Trade eine Chance auf der kurzen Seite. Dabei wird der marktbreite S&P 500 gehandelt. Viele Schwergewichte (z.B. Meta, aber auch Apple) sind in den letzten Wochen wieder schwächer gewesen. Einige Schwergewichte zeigten eher mäßige Erholungen, so dass hier nach wie vor ein Sell-Off möglich ist.

Saisonalität negativ

In einem intakten Abwärtstrend suchen wir aus saisonalen Gründen einen Shorteinstieg. Wie der Chart illustriert, bietet zwar der Oktober üblicherweise eine sehr attraktive Kaufchance. Doch der September ist im Median noch einmal schwach. Hohe Shorteinstiege in diesen Wochen haben eine gute Chance auf Erfolg.

Quelle: www.equityclock.com

Zwar zeigt der CoT-Report mittelfristig erhebliches Potenzial zur Oberseite, da die kommerziellen Marktteilnehmer stark netto-long sind. Doch dies impliziert auch, dass aktuell die institutionellen Adressen (Fonds) weiterhin Positionen verkaufen. Dies kann die Kurse immer wieder belasten.

Trend-Trader können erneut Short einsteigen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Long ein Turbo Open End Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor. Das Zertifikat hat eine Basis und einen Knockout bei 4302,7612 Punkten. Der Hebel liegt bei 10,36. Als Stop-Loss bietet sich im S&P 500 für diesen Trade die Marke von 4250 Pkt an. Die WKN dieses Hebelzertifikates auf den S&P 500 lautet VV0KEL .Der Stop-Loss im gehandelten Produkt entspricht 0,5 Euro.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 4300 Pkt

Unterstützungen: 3500, 3750 und 3900 Pkt

Turbo Open End Zertifikat Short auf den S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN VV0KEL ISIN DE000VV0KEL5 Basispreis 4302,7612 K.O.-Schwelle 4302,7612 Laufzeit Open End Typ Turbo Open End Bear Emittent Vontobel Hebel 10,36 Stop-Loss Zertifikat 0,5 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

