IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Interview mit Fandifi Technologies Wir unterstützen unsere Creator bei der Entwicklung und Stärkung ihrer Marketing Strategie

Dr. Reuter Investor Relations: Interview mit Fandifi Technologies Wir unterstützen unsere Creator bei der Entwicklung und Stärkung ihrer Marketing Strategie

Fandifi Technologies Corp. hat ein sehr interessantes Geschäftsmodell, welches von uns im folgendem genauer beleuchtet wird. Außerdem interessieren wir uns für die Art und Weise wie die Technologie von Fandifi funktioniert und fragen nach den Alleinstellungsmerkmalen des Unternehmens. Das alles beantwortet uns David Vinokurov, CEO von Fandifi Technologies.

David Vinokurov, CEO, President & Director, Fandifi Technologies

Streben Sie künftig weitere Affiliate-Partnerschaften an und wenn ja, in welchen Bereichen?

David Vinokurov: Die grundlegende Haupteigenschaft unserer Plattform besteht darin, dass sie Community-Orientiert und Open-Source basiert ist. Wir wollen nicht nur neue Möglichkeiten für unsere Nutzer schaffen, um sich mit Inhalten auf unserer Plattform zu beschäftigen oder sich untereinander zu connecten. Vielmehr soll auch unser eigenes Spiel dabei entstehen bei dem durch diverse Interaktionen, wie z.B. nach links oder rechts wischen, gewisse Vorhersagen getroffen werden können. Es gibt unter anderem auch mehrere Möglichkeiten für plattforminterne Käufe wie z.B. Power-Ups, Energy-Boosts u.v.m. für weitere Vorhersagen oder Wetten über zukünftige Ereignisse, die an diversen Events geschehen können. Alle Käufe, die innerhalb der Plattform getätigt werden, fungieren natürlich auch als Einnahmequelle für unser Unternehmen Fandifi Technologies. Nehmen wir mal an ich wäre eine Content-Creator und würde Videos drehen, bei dem ich über Autos spreche, dann gibt es Empfehlungen oder Vorschläge bzgl. einer Aktivierung oder sogar die Aufforderung zum Mitmachen für meine Community. Der Hauptaussage wäre: Folge meinem Fandifi-Stream und dann kannst du auch mitspielen. Jeder neue Nutzer, der über einen Content-Creator zu uns kommt, weil er von ihm angeworben wurde oder Teil seiner Community ist, wird zukünftigen Cash-Flow generieren die dem Creator und Fandifi Technologies einen ständigen Zahlungsstrom garantieren. Jeder kann also als eine Art Affiliate-Partner von Fandifi gesehen werden. Ich könnte auch eine Kochsendung kreieren und 20 meiner Freunde dazu einladen. Die Käufe auf der Plattform dieser 20 Personen dienen mir als eine Art Einnahmequelle. Daraus lässt sich ableiten, dass es durchaus einen großen Anreiz dafür gibt mit der Fandifi Technologie und unserer Plattform zu arbeiten. Es ist also eine sehr Community-Orientierte und Open-Source basierte Plattform im weiteren Sinne. Die Technologie hinter Fandifi kann im engeren Sinne also nicht als Open-Source bezeichnet werden, aber sie ist im Bezug auf das Empfehlen und Anwerben von neuen Mitgliedern und Nutzern sehr Open-Source basiert. Es wird einem sofort die Möglichkeit geboten Geld zu verdienen und neue Nutzer können sehr intuitiv in das Geschehen einsteigen. Wir sind momentan sehr engagiert neue und hochrangige Partnerschaften einzugehen, wie wir es bereits mit Yoruba Media Labs bei der Blockerstellung getan haben. Solche Kooperationen ermöglichen uns neuen Zugang zu größeren Commuintys, aber unabhängig davon, ob eine Person oder 100 Millionen Menschen einsteigen, wird jeder die Möglichkeit haben, mit der Nutzung der Plattform positive Einnahmen zu generieren.

Welche Vorteile dürfen sich künftige Partner von einer Kooperation mit Fandifi erwarten?

David Vinokurov: Unser Fokus für Content-Creator liegt darauf, dass wir sie dabei unterstützen wollen ihre Aktivität und ihre Bindung mit ihren Fans zu erhöhen und zu stärken. Wir können ihnen benutzerdefinierte Datenberichte und Statistiken zur Verfügung stellen, so dass sie den Grad ihres Erfolges, bezogen auf ihre Inhalte, überprüfen können. So können künftige Partner von Fandifi sehen wie ihre Community oder Follower auf den produzierten Content reagieren bzw. interagieren. Wir bieten auch Möglichkeiten zur Marken- und Produktplatzierung. In dem bereitgestellten Content der Creator wird z.B. eine Person Doritos essen, Pepsi trinken oder für unsere Coca-Cola Fans Cola trinken. Wir erleichtern somit Produktplatzierungen für alle Marken und Hersteller. Es ist ein innovativer Weg für unsere Partner und zukünftigen Partner in das Konzept des Affiliate-Marketings einzusteigen und dadurch Geld zu verdienen. Es versteht sich von selbst, dass unsere Plattform unsere Partner stets bei ihrer Effektivität im Marketing und Interaktion mit ihren Followern unterstützen möchte. Je höher die Erfolge im Marketing und in der Bindung mit der Community ausfallen, desto höher sind auch die Einnahmen, die generiert werden. Die Nutzer bzw. Spieler auf unserer Plattform werden am Ende des Tages Spaß haben, denn letzten Endes entwickeln wir ein Spiel, dass den Menschen Freude bereitet und sie miteinander verbindet. Meiner Ansicht nach ist es ein neuer Weg für die Nutzer untereinander und mit den veröffentlichten Inhalten sowie Informationen zu interagieren. Lassen sie uns auch nicht vergessen, dass wir dies auch bei Live-Events tun können. Schlussendlich kann man sagen unser Ziel ist es, die Welt ein bisschen schöner oder auch glücklicher zu machen und dabei eventuell ein bisschen Geld für unsere Aktionäre zu verdienen.

Über Fandifi Technologies:

Fandifi Technologies Corp. stellt eine Webanwendung bereit, die sofort auf Android- und iOS-Mobilgeräten läuft und auf Esports Super-Fans abzielt. Die proprietäre Unified Information Access-Plattform des Unternehmens ist in einer privaten Cloud mit mehrsprachiger Unterstützung aktiv und zielt auf eine weltweite Einführung der Fan-Engagement-Modelle für regulierte Wetten und unregulierte Esports-Vorhersagen von Fandom ab. Fandom bietet Superfans interaktive Esports-Unterhaltung durch speziell entwickelte Dateninteraktion

Für die Übersetzung des im Original englischen Interviews wird keine Haftung übernommen. Sie können das englische Original-Interview hier abrufen: https://small-microcap.eu/02-08-2022-fandifi-technologies-interview-mit-david-vinokurov-ceo-president-director-ii-s2-e3/

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.

