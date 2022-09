7C SOLARPARKEN - Solar-Aktie jetzt auf Kaufniveau?

7C Solarparken AG - WKN: A11QW6 - ISIN: DE000A11QW68 - Kurs: 5,080 € (XETRA)

7C Solarparken hat sich auf den Erwerb und den Betrieb von Photovoltaikanlagen und deren laufender Optimierung fokussiert. 95 % der Assets im Portfolio von 7C Solarparken sind in Deutschland gelegen, überwiegend in Bayern und Sachsen. Als Outperformer am Aktienmarkt befindet sich der Wert seit dem Frühjahr in einem Aufwärtstrend und konnte dabei über das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2021 ausbrechen. Größere Kursdynamik nach oben hin kam aber nicht auf, die Aktie konsolidiert seitwärts. Im gestrigen Handel kam es zu einem Test des 2021er Hochs bei 4,94 EUR und zur Bestätigung dieser Marke als Unterstützungszone. Allerdings wurde auch der Aufwärtstrendkanal der letzten Monate nach unten hin verlassen.

Gelingt den Käufern das Comeback?

Solange das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2021 nicht nachhaltig unterschritten wird, hätte die Aktie noch Chancen auf eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends. Dazu müsste eine Rückkehr in den gestern verlassenen Aufwärtstrendkanal erfolgen, dann wären Aufwärtswellen zum Allzeithoch bei 5,50 und später rund 6,20 - 6,50 EUR und mehr denkbar.

Kommt hingegen weiterer Verkaufsdruck auf, droht mit einem signifikanten Rückfall unter 4,83 EUR ein erstes Verkaufssignal. Wird anschließend auch der EMA200 (aktuell 4,68 EUR) per Tagesschlusskurs unterschritten, entstehen Verkaufssignale. Eine Abwärtskorrektur bis zunächst 4,25 - 4,30 EUR könnte dann folgen.

Fazit: Der Rückfall in dieser Woche ist ein kleiner Warnschuss für die verwöhnten Bullen. Allerdings ist noch kein Porzellan zerbrochen, trotz des Bruchs des Aufwärtstrendkanals. Viel wichtiger ist die Verteidigung des alten 2021er Hochs sowie des EMA200. Anders gesagt: Die Aktie befindet sich auf potenziellem Kaufniveau, weitere Schwäche ist jedoch nicht erlaubt.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)