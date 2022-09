DAX® - Die kurzfristigen Stellschrauben

Ein starker Schlussspurt bescherte dem DAX® gestern ein Kursplus und einen Schlusskurs im Bereich der Marke von 12.900 Punkten. Obwohl die deutschen Standardwerte in den letzten Tagen heftig hin und her sprangen, haben damit die zuletzt diskutierten kurzfristigen Leitplanken weiterhin Bestand. Auf der Unterseite würde ein Abgleiten unter die jüngsten beiden Tagestiefs (12.617/12.604 Punkten) den laufenden Stabilisierungsversuch zunichtemachen und den Boden für eine Belastungsprobe der bisherigen Jahrestiefs bei rund 12.400 Punkten bereiten. Auf der Oberseite stechen andererseits die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 13.050 Punkten ins Auge. Ein Sprung über diese Hürde verleiht dem laufenden Stabilisierungsprozess zusätzlichen Nachdruck, zumal im Erfolgsfall in der niedrigeren Zeitebene auf Stundenbasis eine kleine Bodenbildung abgeschlossen wäre. In den heutigen Handelstag dürfte der DAX® schwächer starten. Bei der Beantwortung der Frage, in welche Richtung das Pendel letztlich ausschlagen wird, sollten wie so oft die amerikanischen Standardwerte eine entscheidende Orientierungshilfe bieten (siehe Analyse unten).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.