SMI - Setzt sich die Erholung jetzt fort?

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 10.886,91 Pkt (SIX)

Nachdem der SMI im August mehrfach an der Hürde bei 11.270 Punkten gescheitert war, wurde auch die Mitte Juni begonnene Erholung des Index unterbrochen. Es folgte eine Korrektur bis 10.871 Punkte, die mit dem Bruch der Marke an den Support bei 10.844 Punkten zurückführte. Dort stiegen die Bullen wieder in den Wert ein und könnten den SMI jetzt mit einem Anstieg über das Zwischenhoch vom Dienstag bei 10.930 Punkten wieder auf die Siegerstraße führen.

Denn über der Marke wäre eine kleine Bodenbildung erfolgreich abgeschlossen und ein Anstieg bis 11.102 und später ggf. bis 11.270 Punkte zu erwarten. Dort sollte man sich allerdings auf die nächste größere Abwärtsbewegung einstellen. Erst bei einem nachhalten Ausbruch über das Widerstandsniveau um 11.300 Punkte wäre ein weiteres Kaufsignal aktiviert und das Kursziel bei 11.558 und die Barriere bei 11.630 Punkten erreichbar.

Weiterhin würden die Chancen der Bullen dagegen bei einem Rücksetzer unter 10.644 Punkte in sich zusammenfallen und der Index bis 10.349 Punkte durchgereicht.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)