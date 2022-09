Trading-Chance Münchener Rück: Antizyklisch auf das Rallye-Ende setzen?

Werbung

Warum haussiert die Aktie des Rückversicherers Münchener Rück gerade? In erster Linie stieg die Aktie zuletzt, weil sie als einer der wenigen einigermaßen „sicheren“ Titel im DAX angesehen wird. Aber jetzt ist der Kurs heiß gelaufen und nähert sich markanten Widerständen. Für risikofreudige Trader wäre das eine Gelegenheit, um einen antizyklischen Short-Trade zu wagen.

Die Analysten sehen gute Gewinne im laufenden und im kommenden Jahr und eine noch moderate Bewertung. Wenn es so kommen sollte mit dem Gewinnzuwachs, wäre die Münchener Rück-Aktie in der Tat gegenüber den Vorjahren recht günstig bewertet. Aber kommt es denn so?

Die Gewinnperspektive ist nicht so berechenbar, wie man denken könnte

Versicherer zu versichern, das klingt ziemlich langweilig. Und „langweilig“ klingt nach geringen Schwankungen bei Umsatz und Gewinn. Aber die Aussage der Hannover Rück am Montag, dass die gestiegenen Kosten eine Erhöhung der Rückversicherungsprämien für Kfz-Versicherungen von 10 und der Gebäudeversicherungen um 15 Prozent erforderlich machen, deutet an: Nein, die Rückversicherer sind nicht immun gegen die Probleme der Gesamtwirtschaft. Und dass die steigenden Zinsen günstig für die gigantischen Kapitalportfolios der Rückversicherer sind, ist zwar mittelfristig richtig, ob das die Renditen kurzfristig nennenswert erhöhen kann, ist indes fraglich, immerhin ist das dort liegende Geld mehrheitlich mittelfristig investiert.

Was das zweite Quartal anging, hatte die Münchener Rück zumindest beim operativen Ergebnis ebenso wie beim Kapitalanlageergebnis die Prognosen der Analysten verfehlt. Hinzu kommt natürlich, wie immer bei Versicherern, das unberechenbare Risiko von Großschadensereignissen. Dass die Aktie durch die Decke gehen könnte oder gar müsste, sieht man angesichts dieser Aspekte nicht. Und auch, wenn die meisten Analysten für die Aktie den Daumen heben: Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 283 Euro … und davon ist die Aktie nicht mehr weit entfernt. Ein weiteres Argument, das den Gedanken an einen antizyklischen Short-Trade aufkommen lässt, ist die chart- und markttechnische Situation:

Überkauft und nahe an einer markanten Widerstandszone

Man sieht im Chart, dass die Aktie pünktlich zur Monatswende durchstartete. Die Nähe eines starken Impulses zu einer Monatswende deutet immer an, dass große Adressen hier offenbar im Zuge der Adjustierung ihrer Portfolio-Strategie entschieden haben, gezielt auf die Rückversicherer zu setzen. Was durch die zeitgleiche Rallye der Hannover Rück bestätigt wird. Da sofort dagegen zu halten, ist immer höchst gewagt. Aber jetzt können wir ja nicht mehr von einem „sofort“ sprechen. Die Münchener Rück-Aktie ist binnen zwei Wochen um knapp 15 Prozent gestiegen … und markttechnisch dadurch heiß gelaufen.

Quelle: marketmaker pp4

Der im Chart mit eingeblendete RSI-Indikator ist tief in die überkaufte Zone gelaufen, während sich die Aktie selbst der Widerstandszone aus den beiden nahe beieinander liegenden Hochs vom Januar bei 279/282 Euro nähert. In einem Umfeld, in dem der Gesamtmarkt nach den gestrigen US-Inflationsdaten massiv ins Wanken gerät, könnte die Münchener Rück zwar noch leichte Vorteile in ihrer vermeintlichen Funktion als „sicherer Hafen“ haben, aber die Chancen nach unten sind in dieser Gesamtkonstellation deutlich größer als die nach oben.

Ein antizyklischer Trade für risikofreudige Akteure

Wer überlegt, hier einen Short-Trade einzugehen, würde in dem Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas ein geeignetes Tool hierfür finden. Mit einem Basispreis und Knockout-Level bei 351,819 Euro errechnet sich für dieses Zertifikat ein Hebel von 3,06. Wir würden den Stop Loss mit einem Sicherheitspuffer über das bisherige Jahreshoch platzieren, konkret bei 287,50 Euro. Das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 6,42 Euro. Die WKN dieses Knock Out-Zertifikats Short auf die Münchener Rück-Aktie lautet PH84QM.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 279 Euro, 282 Euro

Unterstützungen: 249 Euro, 240 Euro, 231 Euro, 213 Euro, 205 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Münchener Rück

Basiswert Münchener Rück WKN PH84QM ISIN DE000PH84QM3 Basispreis 351,819 Euro K.O.-Schwelle 351,819 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,06 Stop Loss Zertifikat 6,42 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können ab sofort mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.