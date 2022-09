About You: Aktie reagiert kaum auf Abstufung

Nachdem der Online-Modehändler About You seine Prognose für das laufende Jahr kassieren musste, folgt nun eine Abstufung der Aktie durch die Baader Bank. Doch ist die Otto-Tochter mit erstaunlicher Gründerstory auf dem Weg zum Pennystock oder eine einmalige Kaufgelegenheit?

Gekürzte Umsatzprognose

Am vergangenen Dienstag meldete der Online-Modehändler About You, dass aufgrund sinkender Konsumlaune und dunklen konjunkturellen Aussichten die Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 gesenkt werden müsse. Dabei dürfte der Verlust beim EBITDA des Unternehmens mit 120 bis 140 Millionen doppelt so hoch ausfallen, wie erwartet. Gleichzeitig wird der Umsatz wohl die zwei Milliarden Euro knapp verfehlen, während er zuvor bei 2,2 bis 2,4 Milliarden gesehen worden war.

Alles in allem also keine positiven Nachrichten für Aktionäre, die von About You wohl in nächster Zeit massive Rabatte und Ausverkäufe erwarten dürften, um den Konsum anzukurbeln und Lagerfläche freizubekommen. Doch trotzdem ist gerade das Mode-Business in Zeiten steigender Inflation und aufkommenden Rezessionssorgen nicht gerade das stabilste Geschäft, gerade wenn es sich um Fast-Fashion Anbieter wie About You handelt, welche sehr niedrige Margen haben.

Allerdings ist About You deutlich mehr als das, da die Hamburger zudem ein Softwaregeschäft betreiben und SaaS-Lösungen an Unternehmen und Online-Shops verkaufen, was Aktionären eine zusätzliche Diversifikation bietet. Außerdem hat dies sicherlich dazu beigetragen, dass die Zahlen von About You nicht noch weiter nach unten revidiert werden mussten.

Analystenabstufungen

Trotzdem hat die Baader Bank nun reagiert und das Kursziel von About You von vormals 10 Euro auf nunmehr 5 abgesenkt und die Aktie von "hold" auf "reduce" abgestuft. Gleichzeitig gab die wesentlich größere Investmentbank J.P. Morgan das Kursziel von 18 Euro aus, was dem Papier neuen Auftrieb verlieh. Das durchschnittliche Kursziel aller Analysten liegt damit jetzt bei 12,64 Euro und damit mehr als 120 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Günstige Bewertung

Damit birgt About You also vermeintlich eine Menge Kurspotential, wobei klar ist, dass die Kombination aus Fashion- und Software-Unternehmen an der Börse aktuell nicht gerne gesehen wird. Trotzdem ist die Firma von CEO Tarek Müller extrem günstig bewertet. Zwar fällt das Umsatzwachstum von erwarteten 25 bis 35 Prozent auf nunmehr 10 bis 20 Prozent, allerdings ist das Unternehmen inzwischen so gepreist, dass selbst dies wenig Ausschlag auf den fairen Wert machen sollte. Immerhin ist About You an der Börse nur noch 1 Milliarde Euro wert, während der Umsatz fast doppelt so hoch ist.

Außerdem ist der Verschuldungsgrad des Unternehmens für diese Branche sehr niedrig und mit Otto steht zudem eine Muttergesellschaft im Rücken, die dem Unternehmen auf Grund seiner Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite steht, was im Notfall wohl auch neues Kapital bedeuten würde. Aber soweit dürfte About You noch lange nicht sein.

Fazit: Wenn nicht jetzt, dann nie

Bislang ist der Börsengang von About You alles andere als ein Erfolg. Der Ausgabepreis der Aktie lag bei 23 Euro und der erste Kurs bei 25,60. Innerhalb einer Woche ging es dann noch auf fast 27 Euro und dann nahm die Talfahrt ihren lauf, die aktuell bei 5,50 steht. Jetzt ist die Frage, wo die Aktie ihren Boden findet zwischen Inflations- und Rezessionssorgen. Das könnte durchaus im Bereich zwischen 5 und 5,50 sein, da nicht mehr viele Anleger da sein dürften, die sich von den Papieren trennen möchten.

Allerdings müssten dann auch Käufer wieder bereit sein zuzugreifen. Inder aktuellen Lage dürfte da vielen der Mut fehlen. Dafür sind die Zeiten aktuell einfach zu unsicher. Trotzdem dürften Anleger, die jetzt den Mut finden einzusteigen, sich in 12 bis 18 Monaten darüber freuen. Sie müssen zu Beginn ja nicht direkt in die Vollen gehen. Eine kleine Einstiegsposition, die Stück für Stück ausgebaut wird, wäre für uns eine gute Vorgehensweise.