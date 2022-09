ETF's um 6: Wie Diversifikation in Inflationszeiten helfen kann

Unsere spannende Reihe ETF´s um 6 geht in die nächste Runde. Als Experten für alle Fragen rund um das Thema ETF konnten wir wieder Thomas Meyer zu Drewer gewinnen. Er wird uns in den kommenden Folgen nicht nur interessante ETF's vorstellen, er wird auch die aufkommenden Fragen der Zuschauer beantworten. Besser können sich Anleger zu dem Thema nicht informieren. In der heutigen Ausgabe klären wir die Frage: Wie Diversifikation in Inflationszeiten helfen kann und welche ETF's sich dafür anbieten.

Viel Spaß beim Anschauen!