Chartanalyse Dax: Die Karten werden neu gemischt! Jerome teilt aus...

Widerstand: 12,790+12.941

Unterstützung: 12.510+12.400

Rückblick:

Der Index driftete gestern Nachmittag weiter ab und fiel heute Vormittag nach dem Säbelrasseln aus Moskau noch einmal deutlich. Dabei wurde das Tief von Anfang September um 12.600 Punkte überschritten, der Index konnte sich allerdings im Anschluss schnell wieder zurück über 12.600 Punkte erholen.

Ausblick:

Die schnelle Erholung zurück über 12.600 Punkte noch am Vormittag bringt die Bullen nach dem jüngsten Kursrutsch wieder zurück ins Spiel. Das technische Bild tritt allerdings in den kommenden 24 Stunden zunächst in den Hintergrund - einzig und entscheidend für den kurzfristigen weiteren Verlauf wird sein, wie die Märkte auf den US-Zinsentscheid und die anschließende Pressekonferenz heute Abend reagieren werden. Details: Hier.

Hier muss wie gewohnt tendenziell mit Überraschungen gerechnet werden, die Seitenlinie ist daher im Vorfeld definitiv keine verkehrte Option für den kurzfristig orientierten Händler.