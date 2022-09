About You - Erneute Abstufung belastet die Aktie

Quelle: Abou You

Beim deutschen Online-Modehändler jagt eine Hiobsbotschaft die Nächste. Erst die gekürzte Umsatzprognose, dann die Abstufung durch die Baader Bank und nun zieht auch noch die Deutsche Bank nach und senkt das Kursziel der Aktie von 19 auf nun mehr 9 Euro. Als Hauptgrund für die Kürzung führt die Analystin der Deutschen Bank die immer schlechtere Verbraucherstimmung an. Insbesondere in der Modebranche mache sich dies bemerkbar.

Wie tief kann es noch gehen?

Seit dem Börsengang im Juni 2021 hat die Aktie nun bereits gut 80 Prozent ihres Wertes verloren. Der ein oder andere Anleger mag sich da die Frage stellen, ob das Papier bald einen Boden gefunden haben könnte. Die jüngsten Nachrichten sprechen klar dagegen und auch die makroökonomischen Aussichten dürften den Investoren keine großen Hoffnungen machen: Unternehmen mit niedrigen Margen und geringer Preissetzungsmacht, zu denen About You gezählt werden muss, dürften auch in den kommenden Wochen einen schweren Stand haben.

Doch eine erste Tranche wert?

Auf der anderen Seite sollte nicht ignoriert werden, dass selbst das gesenkte Kursziel der Deutschen Bank in Höhe von 9 Euro immer noch rund 70% über dem aktuellen Kursniveau liegt. Auch ein Blick auf den Umsatz und die Marktkapitalisierung kann Anlegern Mut machen. Während der Börsenwert des SDAX-Konzerns mittlerweile unter eine Milliarde Euro gefallen ist, dürfte sich der Umsatz bis Ende des Jahres auf gut zwei Milliarden Euro belaufen. Damit ergäbe sich für das laufende Geschäftsjahr ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 0,5, was für eine nicht ganz uninteressante Bewertung des Papiers spricht.

Fazit: Ein langfristig orientierter Einstieg könnte sich lohnen

Wer im Bereich der Online-Modebranche investieren möchte sollte die About You Aktie trotz des Kursverfalls der letzten Monate nicht direkt abschreiben. Zwar könnte dem Unternehmen kurzfristig weiterhin Gegenwind drohen, langfristig bietet der derzeitige Kurs aber auch starkes Aufwärtspotential.

Wer vom Geschäftsmodell überzeugt ist und langfristig dabei bleiben möchte, könnte bereits jetzt einen Fuß in die Tür setzen und eine erste kleine Tranche investieren. Bei weiteren Anzeichen von Schwäche könnte die Position dann Stück für Stück ausgebaut werden.