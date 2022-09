Trading-Chance McDonald’s: Trendbruch und gute Argumente für die Bären

Werbung

Erst im Laufe des Sommers begannen die Verbraucher weltweit, die Lage voll zu erfassen und auf die Konsumbremse zu treten. Dass vorsichtigere Verbraucher und massiv höhere Kosten an einem Unternehmen wie McDonald’s spurlos vorübergehen, ist zu bezweifeln. Jetzt erkennen das auch die ersten Investoren. Aber da könnte noch einiges an Spielraum nach unten sein. Eine Trading-Chance Short.

Bis mit der Bilanz des dritten Quartals klar wird, wie sich die Lage bei der Fast Food-Kette McDonald’s im Sommer darstellte und wie das Unternehmen die kommenden Monate sieht, wird noch Zeit vergehen, die Bilanz steht erst am 25. Oktober, also in vier Wochen, an. Aber eigentlich konnte man schon angesichts der Ergebnisse des zweiten Quartals erkennen, dass da irgendetwas nicht rund läuft.

Bislang wurden die Warnsignale ignoriert

Dass die Anleger die Zahlen trotzdem positiv aufnahmen und die Aktie wieder nahe an das Rekordhoch von 271 US-Dollar trieben, das zu Jahresbeginn erreicht wurde, zeigt zwar, dass viele die Warnsignale nicht wahrhaben wollen, weil McDonald’s für sie zu den wenigen „sicheren Häfen“ gehört, indem man die Fast Food-Kette zu einer Art „Grundversorgung“ rechnet, die sie nicht ist. Aber wer genauer hinsah, erkennte:

Der Gewinn lag zwar im Frühjahrsquartal 7,6 Prozent über dem des Vorjahresquartals. Aber der Umsatz lag 2,8 Prozent niedriger. Und das, obwohl McDonald’s die Preise angehoben hat. Und wie eingangs erwähnt: Der eigentliche Druck auf den Konsum begann erst im Sommer, ca. ab Anfang August. Vorher hatten viele Verbraucher die Inflation und die Folgen einer jetzt ins Laufen gekommenen Rezession einfach ignoriert. Zwar erwarten die Analysten derzeit für das dritte Quartal einen Gewinn, der unter dem des Jahres 2021 liegen wird. Aber er soll dennoch höher liegen als im zweiten Quartal. Das bleibt abzuwarten, negative Überraschungen wären da sehr gut möglich.

200 Tage-Linie gefallen, Aufwärtstrendlinie gebrochen

In den letzten Wochen ist einigen Investoren die Zuversicht, die den Kurs bis Mitte August hoch hielt, offenbar bereits abhandengekommen. Die Aktie war in der vergangenen Woche durch die wichtige 200-Tage-Linie gefallen, die Ende August zunächst noch verteidigt werden konnte. Das sorgte für Anschlussverkäufe, welche die McDonald’s-Aktie mittlerweile auch noch durch die im März etablierte, mittelfristige Aufwärtstrendlinie drückten.

Damit ist das Chartbild jetzt klar bärisch. Gegenbewegungen nach oben sind zwar jederzeit möglich. Aber da wir hier von einer Aktie reden, die gerade dabei ist, ihren Status als „save haven“ zu verlieren, besteht eine gute Chance, dass auch der Trend der kommenden Wochen nach unten weist.

Short-Trade mit Hebel 4,4

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 298,975 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 4,4. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 255,50 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat auf Basis eines Euro/US-Dollar-Umrechnungskurses von momentan 0,9650 einem Kurs von ca. 4,49 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf McDonald‘s lautet PH3QX3.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 251,87 US-Dollar, 254,28 US-Dollar, 267,97 US-Dollar, 271,15 US-Dollar

Unterstützungen: 232,17 US-Dollar, 228,34 US-Dollar, 217,67 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf McDonald‘s

Basiswert McDonald's WKN PH3QX3 ISIN DE000PH3QX32 Basispreis 298,975 US-Dollar K.O.-Schwelle 298,975 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 4,4 Stop Loss Zertifikat 4,49 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.