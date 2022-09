DAX: Inflation trübt sichtlich die Stimmung

Der Deutsche Aktienindex DAX tut sich mit einer Stabilisierung am letzten Handelstag dieses Tages, Woche und Monats sichtlich schwer und tendiert intraday um 12.000 Punkten herum. Um eine längst überfällige technische Gegenbewegung einzuleiten, bedarf es deutlich größere Anstrengungen bullischer Marktteilnehmer.

Um ein solches Szenario wahr werden zu lassen, müsste das Barometer auf Tagesschlusskursbasis mindestens über 12.183 Punkte zulegen, dann wäre ein Rücklauf zunächst an die Vorgängertiefs aus dem ersten Halbjahr bei 12.390 Punkten möglich, eine überschießende Welle könnte temporär sogar an 12.635 Punkte heranreichen.

Von da an allerdings müssen sich Investoren auf neuerliche Abschläge einstellen, die übergeordnet favorisierte Zielzone für das heimische Leitbarometer ist aus technischer Sicht der Bereich um 11.400 Punkten.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen ab 15:45 Uhr mit dem Chicagoer-Einkaufsmanagerindex per September, um 16:00 Uhr folgt das Konsumklima der Uni Michigan per September (endgültig). Letzte planmäßige Nachricht des Tages wird um 21:30 Uhr mit dem wöchentlichen Commitments of Trabers (COT) Report durchgegeben.