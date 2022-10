EUR/NOK: Konsolidierung sehr wahrscheinlich

In der letzten technischen Besprechung zu EUR/NOK vom 8. September 2022: „EUR/NOK: Zweite Kaufwelle möglich“ wurde im Rahmen einer Erholungsbewegung ausgehend von den Augusttiefs bei 9,6070 NOK auf eine zweite Kaufwelle in einer klassischen 1-2-3-Kursbewegung hingewiesen, dieses Szenario wurde erfolgreich abgespielt und brachte Zugewinnen an 10,6816 NOK hervor. Zwar konnte das Paar kurzzeitig über die Hochs aus Anfang 2022 ansteigen, allerdings kassierten Bären im Montagshandel ein mögliches Folgekaufsignal ein und schickten das Paar talwärts. Damit zeichnet sich nun eine Konsolidierung ab, innerhalb der seit August laufenden Aufwärtsphase könnte allerdings noch eine fünfwellige Impulswelle entspringen. Zweifelsfrei sollten bestehende Long-Positionen nun enger abgesichert werden.

EMA 50/200 steigen wieder

Kurzzeitig sollten sich aufgrund des einkassierten Folgekaufsignals Investoren beim Währungspaar EUR/NOK auf weitere Abschläge einstellen, diese könnten nach technischen Maßstäben zunächst in den Bereich von 10,3127 NOK abwärts reichen, darunter auf das Niveau von 10,0653 NOK. Sollte sich an einer der beiden Stellen wieder eine Aufwärtsbewegung andeuten, könnte sogar eine fünfwellige Impulswelle hervorgehen und frische Jahreshochs ermöglichen. Kurzzeitig allerdings scheinen Bären das Ruder übernommen zu haben, weshalb unbedingt Gewinne aus Long-Positionen realisiert werden sollten. Ein unmittelbarer Ausbruch über die Vorwochenhochs von 10,6816 NOK würde dagegen das übergeordnete Ziel bei 10,8966 NOK aktivieren.