EQS-Adhoc: Allterco JSCo veröffentlicht vorläufige Umsatzzahlen für 9M 2022

Allterco JSCo veröffentlicht vorläufige Umsatzzahlen für 9M 2022



05.10.2022 / 11:00 CET/CEST

Allterco JSCo veröffentlicht vorläufige Umsatzzahlen für 9M 2022 Sofia / München, 5. Oktober 2022 – Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) („Allterco“), ein Anbieter von IoT- und Smart Home-Produkten mit Sitz in Sofia, Bulgarien, meldet nach vorläufigen Daten einen Anstieg der IoT-Umsatzerlöse für 9M 2022 aus dem Verkauf von Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen um 49,8 %* im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf BGN 57,7 Mio. (EUR 29,5 Mio.). Die Umsätze aus dem Verkauf von Smart-Home-Geräten der Marke Shelly stiegen um 51,0 % auf BGN 54,5 Mio. (EUR 27,8 Mio.), gefolgt von den Umsätzen aus dem Verkauf von MyKi-Ortungsgeräten, die um 32,5 % auf BGN 3,2 Mio. (EUR 1,6 Mio.) stiegen. Mit diesen Umsätzen übertraf Allterco JSCo das Budget und die Prognose für 9M 2022 um 5,4 %. Im Vergleich zu 9M 2021 Jahres beschleunigte sich das Wachstum des Unternehmens und entspricht damit den Erwartungen des Managements, das für 2022 eine jährliche Wachstumsrate von 43 % erwartet. Die Gesellschaft wird die konsolidierten Zahlen für 9M 2022 am 14. November 2022 offiziell bekannt geben. * Die Veränderungen zeigen nur das jährliche Umsatzwachstum des IoT-Geschäfts und berücksichtigen nicht die Umsatzerlöse aus Mehrwertdiensten in Asien, da das asiatische Telekommunikationsgeschäft im September 2021 verkauft worden ist. ** EUR/BGN-Wechselkurs vom 5. Oktober 2022 – EUR 1 = BGN 1,95583 Mehr Informationen unter allterco.com.



