Warren-Buffett-Investment mit 5 % Dividende und einstelligem KGV: Die Chance des Jahrzehnts?

Warren Buffett ist einer der bekanntesten und zugleich beliebtesten Investoren weltweit. Nicht nur sein charismatischer Stil, sondern seine Bescheidenheit sorgen für große Sympathie bei Normalbürgern.

Vielen gilt er als Vorbild, denn er hat aus dem Nichts mit dem Handel von Unternehmensanteilen ein Milliardenimperium aufgebaut. Die Rede ist von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2), einem Versicherungskonglomerat mit gigantischem Anlageportfolio.

Dessen Entwicklung verfolgen Analysten, Investoren sowie auch Kleinanleger mit Argusaugen. Kein Wunder, denn die Investmententscheidungen des amerikanischen Großinvestors gelten als treffsicher.

Über die vergangenen Jahrzehnte generierte das Orakel von Omaha eine Rendite, die durchschnittlich im zweistelligen Bereich lag – ein beeindruckend hoher Wert in der Finanzszene.

Warren Buffett setzt auf einen Medienwert

Ein Investment, das Warren Buffett in der jüngsten Vergangenheit erworben hat, ist Paramount Global (WKN: A2PUZ3). Der Medienkonzern, der früher unter dem Namen ViacomCBS firmierte, war im letzten Quartal eine der Anschaffungen von Warren Buffett. Die Gesamtposition ist mittlerweile knapp zwei Milliarden US-Dollar wert.

Paramount Global: Medienriese in der Krise?

Der US-Medienkonzern leidet seit Längerem unter der Konsolidierung des Mediensektors, die vor allem durch den Aufstieg von Netflix sowie der damit einhergehenden Veränderung des Medienkonsums entstanden ist.

Immer mehr Menschen konsumieren Medieninhalte im Internet. Streaming nennt man den Megatrend, der Unternehmen wie Netflix oder Spotify Hunderte Millionen Nutzer bescherte – zum Leid von traditionellen Medienkonzernen wie Paramount Global.

Fusionen sind keine Allheilmittel

Nur durch eine Fusion zwischen Viacom und CBS konnte ein entsprechender Umsatzsprung mit Synergiepotenzial vollzogen werden. Die Bewertung ist mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,3 sowie einer Dividendenrendite von 5 % günstig (Stand: 3.10.22, Reuters). Sie dürfte damit aktuell unterhalb des Wertes liegen, zu der Warren Buffett gekauft hat.

Was sieht Warren Buffett in Paramount Global?

Warren Buffett galt in den frühen Jahren seiner Karriere als ein Liebhaber von Medienwerten. Sie besaßen damals ein Quasi-Monopol über Nachrichten und Informationen und konnten mit Werbung gutes Geld verdienen.

Dieser Sachverhalt hat sich mit der Ausbreitung des Internets und dem Aufstieg von digitalen Werbegiganten wie Google oder Facebook systematisch verschoben. Auch Warren Buffett mied lange Zeit Medienwerte.

Gezeitenwende im Mediensektor?

Das Investment in Paramount Global könnte eine Trendwende darstellen. Aus meiner Sicht könnte hinter dieser Entscheidung deutlich mehr stehen als ein klassisches Value-Investment.

Konkret könnte es um die Tatsache gehen, dass der in New York City ansässige Konzern über ein gigantisches Rechteportfolio an Content verfügt. Dieses müsste nur digital vermarktet werden. Mit Disney zeigte sich bereits, dass auch ein verspäteter Einstieg in den Streaming-Markt kein Nachteil sein muss.

An den Zahlen des zweiten Quartals 2022 konnte man im Direct-to-Customer-Segment, das die Streaming-Aktivitäten erfasst, signifikante Steigerungen erkennen.

Hier stiegen die Umsätze im zweiten Quartal um 56 % auf 1,2 Mrd. US-Dollar. Übertroffen wurden die guten Werte nur von den Hollywood-Aktivitäten, die zu einem Umsatzsprung im Segment Filmed Entertainment von 126 % auf 1,4 Mrd. US-Dollar führten. Am Ende konnte ein Umsatzanstieg auf Konzernebene von 19 % auf 7,8 Mrd. US-Dollar ausgewiesen werden.

Mittlerweile haben rund 64 Millionen Abonnenten die kostenpflichtigen Inhalte von Paramount Global abonniert. Das weckt Hoffnungen auf mehr.

Auch Warren Buffett könnte die Chancen im Streaming-Markt erkannt haben. In Kombination mit der günstigen Bewertung scheint Paramount Global eine Sicherheitsmarge, die sogenannte Margin of Safety, zu besitzen.

Ob Warren Buffett mit seinem Paramount Global Investment am Ende richtig liegt, das werden wir wahrscheinlich erst in den kommenden Jahren erfahren. Die Chancen, dass der Großinvestor aus Omaha auch dieses Mal einen richtigen Riecher hat, stehen dabei gar nicht mal schlecht. Dennoch bleiben Risiken vorhanden, die dem Investment einen kleinen Beigeschmack hinzufügen.

