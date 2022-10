BMW - Jetzt müssen sich die Bullen zeigen

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 72,090 € (XETRA)

Die deutschen Autobauer profitieren lange nicht von der guten Konjunktur. Sorgen wegen des Dieselskandals und Sorgen um technologische Rückstände belasteten die Aktienkurse jahrelang. Die BMW-Aktie fiel nach ihrem Allzeithoch bei 123,75 EUR aus dem März 2015 lange deutlich ab. Erst im März 2020 erreichte sie bei 36,59 EUR ein Tief.

In der anschließenden Rally kam es zum Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend. Dieser zeigte zunächst auch Wirkung. Die Aktie kletterte auf 100,42 EUR.

Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend. Im März 2022 setzte er schon einmal auf dem Unterstützungsbereich um diesen Trend auf. Die anschließende Erholung führte aber zu keinem neuen Hoch, sie scheiterte bereits bei 84,47 EUR. In der letzten Woche fiel die Aktie fast auf das Tief aus dem März 2022 und damit erneut in die Nähe des gebrochenen Abwärtstrends zurück. In dieser Woche löst sie sich etwas von diesem Unterstützungsbereich. Damit befindet sich die Aktie, in einer Situation, wo es eine schlechte Meldung nach der anderen zur Konjunktur gibt, in einer kritischen charttechnischen Situation.

Letzte Rille

Das Chartbild der BMW-Aktie macht auf mittel-langfristige Sicht noch immer einen bullischen Eindruck. Aber die Bullen haben ihren Spielraum fast zur Gänze ausgenutzt. Die Aktie könnte kurzfristig in Richtung 84,47 EUR ansteigen. Aber erst mit einem stabilen Ausbruch darüber würde sich das bullische Bild bestätigen. Erst dann ergäbe sich ein Kaufsignal in Richtung Jahreshoch und später sogar Allzeithoch.

Sollte der Aktienkurs allerdings stabil unter 65,76 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall wäre zunächst mit Abgaben gen 53,82 EUR zu rechnen.

Fazit: Die BMW-Aktie befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer entscheidenden Situation. Noch haben die Bullen leichte Vorteile. Aber zu einem größeren Kaufsignal ist nach aktuellem Stand ein weiter Weg.

