Esri und ROSHN kooperieren bei der Einführung von Geospatial-Technologie in der Immobilienentwicklung von Saudi-Arabien

Die Vereinbarung wird Saudi-Arabien in die Lage versetzen, Geoinformationssysteme (GIS) für eine verbesserte Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen Architektur, Technik und Bauwesen zu nutzen

ROSHN, der nationale Immobilienentwickler des Königreichs Saudi-Arabien, der vom Public Investment Fund (PIF) des Landes finanziell getragen wird, unterstützt die Bemühungen der Regierung, die Wohneigentumsquote zu erhöhen und zugleich hohe Lebensstandards zu bieten. Der saudi-arabische Projektentwickler baut Gemeinden, in denen sowohl das Erbe des Landes als auch die sich wandelnden Wünsche der Bewohner berücksichtigt werden. Zur Unterstützung seiner Vision und laufender Projekte in der Region unterzeichnete ROSHN jetzt eine Absichtserklärung mit Esri, dem weltweit führenden Anbieter im Bereich Location Intelligence.

Im Rahmen der Vereinbarung kann ROSHN künftig die GIS-Produkte und -Lösungen von Esri einsetzen, um die Planung und Entwicklung von 200 Millionen Quadratmetern nachhaltiger Wohnquartiere in Saudi-Arabien zu verbessern.

"Dies ist eine unglaublich spannende Entwicklung für ROSHN und den breiteren Immobiliensektor", sagte Sabah Barakat, Chief Operating Officer von ROSHN. "Wir werden nicht nur die aktuellsten GIS-Anwendungen in die Entwicklung der neuen ROSHN-Gemeinden einbringen, sondern auch gemeinsam mit Esri an der Weiterentwicklung des GIS-Konzepts in Saudi-Arabien arbeiten. Dazu gehört auch die Entwicklung kommerzieller Produkte, die auf dem heimischen Markt eingesetzt werden sollen."

SEDRA, das erste Projekt von ROSHN, befindet sich südlich vom internationalen Flughafen King Khalid in Riad und ist eine begehbare Gemeinde mit Grünanlagen, Radwegen, Krankenhäusern, medizinischen Zentren, Schulen, Moscheen und Einzelhandelsgeschäften. Durch den Zugang zur GIS-Technologie von Esri kann ROSHN Projekte wie dieses künftig besser planen, denn die Mitarbeiter können Entwicklungen raumbezogen analysieren und visualisieren, um festzustellen, wie sich Projekte auf die Umgebung auswirken, ob sie den Bedürfnissen der Gemeinde gerecht werden und wie sie effizienter gebaut werden können.

"Dies ist eine Chance, einen positiven Einfluss auf den Sektor der Architektur, des Ingenieurwesens und des Bauwesens (AEC) auszuüben, indem wir bewährte Verfahren der Geodaten-Technologie vorschlagen und die Prozesse des AEC-Sektors mit den neuesten Geodaten-Tools und -Produkten in Saudi-Arabien verknüpfen", sagte Dr. Adel Bolbol Fernandez, Esri-Regionalleiter für den öffentlichen Sektor. "Dies wird auch die Umsetzung und Entwicklung von Geospatial-Praktiken und die Übernahme von Datenstandards innerhalb der Region unterstützen."

Diese Absichtserklärung zielt außerdem darauf ab, das Wissen lokaler Auftragnehmer über die besten GIS-Praktiken zu erweitern, die in der nationalen Vision 2030 für die Entwicklung lokaler Unternehmen eine Schlüsselrolle spielen. Barakat fügte hinzu, dass "dies die lokalen Lieferketten stärken und das Königreich an die Spitze einer Schlüsseltechnologie befördern wird."

Um mehr darüber zu erfahren, wie AEC-Experten die GIS-Technologie von Esri nutzen können, besuchen Sie esri.com/en-us/industries/aec/overview.

