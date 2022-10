IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics leitet Programm zur Behandlung von Lungenkrebs mit seiner neuartigen, intranasal verabreichten AccuTOX(TM)-Formulierung ein

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics leitet Programm zur Behandlung von Lungenkrebs mit seiner neuartigen, intranasal verabreichten AccuTOX(TM)-Formulierung ein

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 12. Oktober 2022 - Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich, den Beginn eines neuen präklinischen Programms unter Einsatz seiner neuen zum Patent angemeldeten Technologie AccuTOXTM bekannt zu geben. Die neuartige AccuTOXTM-Formulierung ist für die Behandlung von Lungenkrebs konzipiert, einschließlich verschiedener Typen bösartiger Tumore der oberen und unteren Atemwege. Das AccuTOXTM wird für eine effektive transmukosale AccuTOXTM-Anwendung intranasal verabreicht und wirkt in den Lungen. Künftige Programme könnten auf verschiedene bösartige Tumore der oberen und unteren Atemwege ausgeweitet werden.

Die AccuTOXTM-Technologie ist eine AccumTM-Variante, die von Defence Therapeutics entwickelt wurde, um bei einer intratumoralen Verabreichung gezielt das Tumorwachstum zu stoppen. Der Einsatz dieses Präparats in Verbindung mit verschiedenen Immuncheckpoints führt zu einer beträchtlichen Heilungsrate. Auf molekularer Ebene hemmt AccuTOXTM mehrere wesentliche zelluläre Signalwege, die von Tumoren genutzt werden, wie beispielsweise DNA-Replikation, Zellteilung, Zellintegrität und verschiedene Modifikationen, die das Genom betreffen. Dies schlägt sich in einer begrenzten Zellreparatur sowie einer Akkumulation von fehlgefalteten Proteinen sowie der Erzeugung freier Radikale nieder, die irreversible DNA-Schädigungen hervorrufen. AccuTOXTM sorgt für den Zusammenbruch des allgemeinen Zellgleichgewichts, was folglich zum effektiven Tod der erkrankten Zellen führt.

Kleinzellige Bronchialkarzinome, Lungenkarzinoide und nicht-kleinzellige Bronchialkarzinome sind drei verschiedene Arten von Lungenkrebs. Der weltweite Markt für Lungenkrebs-Therapeutika wurde 2021 mit einem Wert von 24.667,82 Mio. USD beziffert und wird bis zum Jahr 2029 voraussichtlich einen Wert von 54.475,11 Mio. USD erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum (CAGR) von 10,41 % während des Prognosezeitraums 2022-2029 entspricht.

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lung-cancer-therapeutics-market

AccuTOXTM stellt einen wesentlichen Baustein in den Forschungs- und Entwicklungsprogrammen von Defence dar. Dieses Molekül ist nicht nur für Kombinationstherapien mit Immuncheckpoints oder für die Entwicklung eines neuartigen Antikörper-Wirkstoff-Konjugats (ADC) geeignet, sondern kann auch als Behandlung bei schwer zu erreichenden Tumoren wie Lungenkrebs eingesetzt werden. Mit Hilfe der AccumTM-Technologie beabsichtigt Defence Therapeutics, durch die Bereitstellung einer neuen Produktlinie, die sich in den Zielzellen akkumulieren kann und zugleich ungekannte pharmakologische Eigenschaften aufweist, Weltmarktführer zu werden, so Herr Plouffe, der CEO von Defence Therapeutics.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUMTM-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten werden, würden, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

