NASDAQ 100: Nächster Support erreicht

Der US-Technologieindex NASDAQ 100 hat im Laufe dieser Woche seine zweite große Zielmarke an den Support aus Sommer 2020 erreicht und könnte an dieser Stelle kurzzeitig zur Oberseite abdrehen. Alles entscheidend werden jedoch die Reaktionen der Anleger nach Vorlage der Erzeuger- und Verbraucherpreise für das Barometer werden.

Diese Daten werden heute und morgen Nachmittag vorgelegt und maßgeblichen Einfluss auf die weltweiten Indizes an den aktuell sehr markanten Kursmarken nehmen. Zwar bekräftigen Fed-Mitglieder eine fortlaufend harte Gangart gegen die hohe Inflation, auch wenn damit eine Rezession im eigenen Land geschürt wird.

Die Märkte scheinen aber bereits weitere Zinsanhebungen eingepreist zu haben, sodass die Panik vor weiteren Zinsschritten in Zukunft nicht mehr so groß sein dürfte. Gelingt eine nachhaltige Stabilisierung um 10.750 Punkten, könnte eine Erholung zunächst an 11.037 und darüber 11.508 Punkte vollzogen werden.

Ein eindeutig bärisches Szenario würde sich ganz klar unterhalb von 10.750 Punkten auf Wochen Schlusskurs Basis ergeben, Abschläge auf die Vor-Corona-Hochs um 9.736 Zählern blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus. Gegen ein solches Szenario spricht allerdings die aktuelle Mehrfachunterstützung unter anderem bestehend aus dem 61,8 % Fibonacci-Retracement.