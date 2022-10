Porsche in den MSCI World aufgenommen – Positive Analyse beflügelt ebenfalls

Für Porsche ging es in den letzten Tagen bergab. Vom zwischenzeitlichen Hoch von 93,70 Euro fiel sie auf 83,20 Euro. Der Grund: Die am Börsengang beteiligten Banken haben ihre Stützungskäufe beendet, die den Kurs der Porsche-Aktie stabilisierten.

Heute liegt die Aktie von Porsche in einem Plus von über 2,2 Prozent bei rd. 85,50 Euro. Als positiv erwies sich eine positive Analyse der Privatbank Berenberg, die das Kursziel von 96,80 Euro ausgab. Porsche sei mit seinen Sportwagen in einem außerordentlichen Automobilgeschäft unterwegs, weshalb die klassischen Bewertungen des Automobilsektors nur bedingt Anwendung finden können. Porsche vereine, so die Studie von Berenberg weiter, Markenstärke und Elektrifizierungsdynamik in den stärksten Marktsegmenten.

Zusätzlich wurde Porsche heute in den MSCI-World-Index aufgenommen. Das treibt die Nachfrage zusätzlich nach oben, weil ETFs, die diesen Index nachbilden, Aktien der Porsche AG kaufen müssen

(mit Material von dpa-AFX)