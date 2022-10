Call auf Salesforce: 64 Prozent Chance!

Salesforce ist die weltweit führende CRM-Plattform (Customer-Relationship-Management). Durch die Cloud-basierten CRM-Anwendungen für Vertrieb, Service, Marketing und mehr müssen keine teuren IT-Experten für Verwaltung oder Einrichtung des Systems beschäftigt werden. Mehr als 150.000 Unternehmen nutzen Salesforce CRM, um ihr Geschäft durch die Stärkung der Kundenbeziehungen auszubauen. Auch die Wachstumsraten in den Quartalsberichten von Salesforce können sich sehen lassen. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 konnte ein Umsatzwachstum von 22 Prozent im Jahresvergleich erwirtschaftet werden. Der aktuelle Quartalsumsatz stieg dabei auf 7,72 Milliarden US-Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 wird ein Umsatz von rund 31 Milliarden US-Dollar erwartet, was einer Steigerung von rund 17 Prozent entspricht.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Salesforce verließ am 18. November 2021 den seit dem Corona-Sell-Off Mitte März 2020 etablierten Aufwärtstrend und bildete unmittelbar danach eine Abwärtssequenz aus. Diese Abwärtssequenz ging am 12. Mai 2022 bei 154,64 US-Dollar in eine Seitwärtsrange über, die bis 31. August 2022 Bestand hatte. Die darauffolgende Schwächephase dauerte bis zum gestrigen Tag an. Trotz einer höher als erwarteten US-Kerninflation und anfänglichen Kursverlusten ging die Aktie von Salesforce gestärkt aus dem Handelstag hervor. In einem möglichen Szenario ist der Kursverlust in der Spitze im Ausmaß von 54 Prozent fürs erste hoch genug und es finden sich wiederum vermehrt Käufer, die auch bei höheren Kursen zugreifen. Der Kurs könnte sich am 0,382 Fibonacci-Level bei 130,81 US-Dollar stabilisieren und auf Sicht der kommenden vier bis fünf Wochen wieder ansteigen. Durchbricht der Kurs die 130,81 US-Dollar nach unten und bahnt sich den Weg bis zur Unterstützung bei 116,20 US-Dollar, würde der Tiefpunkt des Corona-Sell-Off von März 2020 erreicht werden und möglicherweise neue Käufe auf den Plan rufen.