Michael „The Big Short“ Burry: Cathie Wood ist nicht zu helfen

Michael „The Big Short“ Burry ist kein Freund von Cathie Wood und ihren aktiv gemanagten Ark-ETFs. Im letzten Jahr hat Burry seinem Ruf alle Ehre gemacht und hat um größeren Stil gegen Cathie Wood gewettet – und gewonnen. Das Wood-Flaggschiff Ark-Innovation ETF verlor auf Jahressicht über 61 Prozent an Wert.

Diese Woche setzte Burry einen Tweet ab, der den Horror-Chart vom Ark-Innovation ETF (minus 10,3 Prozent auf Wochensicht) kommentierte. Burry meinte, diese Entwicklung sei von jedem abzusehen, der über 40 ist. Wer das nicht sehen will, der leidet an Gier und ihm ist nicht zu helfen.

Burry ist schon öfters als Kritiker von Cathie Wood in Erscheinung getreten. Die damalige Outperformance des Ark-Innovation ETF zu Beginn der Corona-Zeit sei eine Blase gewesen, die irgendwann platzen musste, so Burrys Kritik.

Wood kontert: Burry hat keine Ahnung

Wood konterte und warf Burry ein fehlendes Verständnis von Fundamentaldaten wachstumsstarker Tech-Aktien vor. Wood ist bekannt dafür, dass sie mit ihrer Investmentgesellschaft „Ark Invest“ nicht so sehr auf die Bilanzen schaut, sondern auf das Potenzial des Produkts bzw. der Dienstleistung des Unternehmens. Sie beschäftigt Experten, die diese Einschätzung vornehmen und häufig auch eine Ausbildung und / oder Berufserfahrung in dieser Branche haben. Diese Experten haben meist keine Ausbildung in Wirtschaft oder in Bilanzen.

Das ist auch die Schwäche von Woods ETFs: Klar, die Technik kann sich durchsetzen und wird sich wahrscheinlich auch durchsetzen. Aber: Unternehmen, die in einer zukunftsträchtigen Branche arbeiten und forschen, können dennoch insolvent gehen, obwohl sich die Technik durchsetzen wird. Das kann mehrere Gründe haben: Entweder war die Konkurrenz schneller, oder man verpasst neue Trends (siehe Nokia) oder die Investoren springen ab. Wer hier viel Geld in die Firmen investiert, riskiert einen Totalverlust.

Unabhängig, wie man zu Cathie Wood und ihrer Ark Invest steht: Bisher liegen ihre aktiv gemanagten ETFs allesamt im Minus. Hier muss Wood noch beweisen, dass ihre Strategie auf Langfristigkeit ausgelegt ist.