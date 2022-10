VONOVIA - Zeit für eine Erholung?

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 20,200 € (XETRA)

Die Vonovia-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 58,77 EUR aus dem September 2020 in einer Abwärtsbewegung. Diese Bewegung hat sich in den letzten Wochen und Monaten beschleunigt. Am Donnerstag setzte die Aktie des Immobilienwertes auf der Unterstützung bei 18,88 EUR auf.

Dort bildete die Aktie über die letzten 3 Handelstage einen Morning Star in völlig überverkaufter Situation aus. Ein Morning Star gilt als Kaufsignal nach einem Abwärtstrend. Am Freitag erwies sich die Hürde bei 20,29 EUR noch als zu hoch. Heute eröffnet der Wert aber leicht über dieser Hürde.

Zeit für eine Erholung

Sollte sich die Vonovia-Aktie in den nächsten Tagen über 20,29 EUR etablieren, könnte eine mehrtägige Erholung starten. In diesem Fall wären Gewinne in Richtung 23,19 EUR oder sogar 26,58 EUR möglich. Dort liegen das log. 38,2 % bzw. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab Anfang August. Bei einer Erholung an diese Ziele könnte also keinesfalls von einer grundsätzlichen Trendwende geredet werden. Ein solcher Anstieg wäre eine Pause im Abwärtstrend.

Sollte die Aktie aber per Tagesschlusskurs unter 18,86 EUR abfallen, müsste von einer direkten Fortsetzung der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch ausgegangen werden. Das nächste Ziel wäre in diesem Fall das Allzeittief bei 15,21 EUR.

Fazit: Die Vonovia-Aktie hat eine gute Chance auf eine mehrtägige Erholung im Abwärtstrend. Von einem Ende des übergeordneten Abwärtstrends ist aber noch nichts zu sehen.

Vonovia SE

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)