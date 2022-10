Die Quartalszahlen heute – Das wird jetzt wichtig

Nach einem sehr positiven Handelsstart in die Woche mit einem DAX, der über 250 Punkte im Plus lag, starten wir in einen Dienstag voller Quartalszahlen. Am Montag konnte bereits die Bank of Amerca mit ihren Ergebnissen überzeugen, der deutsche Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk musste die Prognose kassieren.

Quelle: http://eps.sh/cal

Auch heute, am 18.10. stehen Quartalszahlen an. Hingucker des Tages sind dabei die Zahlen von Netflix. Wie hat sich der Streamingkönig im dritten Quartal geschlagen? Vor allem: Was erwartet Netflix von seinem neuen Abo-Modell. Mit einem Kampfpreis von 5 € wird es bald Netflix mit Werbung geben. Anleger dürften gespannt sein, was sich Netflix davon verspricht.

Außerdem gibt es Daten von Goldmann Sachs, Roche und vielen mehr. Hier sind alle wichtigen Termine zu den Quartalsergebnissen und wann diese erscheinen: