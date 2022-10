Pfeiffer Vacuum: Aktie mit fast 10 Prozent im Plus – EBIT plus 27 Prozent

Läuft für Pfeiffer Vacuum: Der im SDax notierte Konzern kann der Finanzwelt traumhafte Zahlen für die ersten 9 Monate des laufenden Jahres vorgelegt: Der Umsatz kletterte um 16,2 Prozent auf 668,7 Mio. Euro; das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) um 27 Prozent auf 94 Mio. Euro. Die Marge – also was vom Umsatz als Gewinn vor Steuern übrigbleibt – liegt damit bei 14,1 Prozent; ein Plus von 1,2 Prozentpunkte.

Auch beim Auftragseingang sind die Zahlen überzeugend: plus 25,4 Prozent auf ein Auftragsvolumen von 866,5 Mio. Euro.

Mit diesem Zahlen im Rücken rechnet Pfeiffer Vacuum mittlerweile mit einem Umsatzplus zwischen 11 bis 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In absoluten Zahlen ausgedrückt: mit einem Umsatz zwischen 860 und 880 Millionen Euro. Das übertrifft die Erwartungen der Analystenmeinungen deutlich, die im Schnitt mit einem Umsatz von 829,9 Mio. Euro liegen.

Die Aktie legte nach diesen Zahlen zu: Sie liegt mit einem Plus fast 10 Prozent an der Spitze des SDax.

Lieferkette-Probleme im Griff

Pfeiffer Vacuum verdankt diesen Zahlen der erhöhten Nachfrage in den beiden Segmenten Halbleiter und Zukunftstechnik. Zum Kundenbereich gehören etwa Chiphersteller, die Vakuumtechnik für ihre Reinräume ordern. Dies machte im letzten Geschäftsjahr rund 50 Prozent des gesamten Umsatzes aus. Weiterhin beliefert Pfeiffer Vacuum Autobauer, Pharmakonzerne und Kunden aus der Chemiebranche.

Die globalen Probleme bei den Lieferketten hat der Konzern damit in den Griff bekommen. Diese Probleme waren der Grund, weshalb nach den ersten beiden Quartalen die Prognose nicht erhöht wurde. Weiter Details zum bisherigen Geschäfsverlauf gibt der Konzern am 3. November bekannt.

(mit Material von dpa-AFX)