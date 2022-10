US-Wahl-Umfrage - Beliebtheit von Biden unverändert bei 40 vH

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Drei Wochen vor den Kongresswahlen ist der Rückhalt von Präsident Joe Biden unter den US-Bürgern unverändert schwach.

Einer Reuters/Ipsos-Erhebung vom Dienstag zufolge liegt sein Zustimmungswert wie in der Vorwoche bei 40 Prozent. Biden hat zuletzt versucht, die Wähler mit dem Thema Abtreibung zu überzeugen. Allerdings bezeichnete einer von drei Befragten in der Erhebung die Wirtschaft als größtes Problem im Land, das Thema Abtreibung folgt erst auf Platz 10. Bidens Zustimmungswerte waren im Frühsommer auf 36 Prozent und damit den tiefsten Stand in diesem Jahr gefallen.

Die Abstimmung findet am 8. November statt. Gewählt wird das ganze Repräsentantenhaus und gut ein Drittel des Senats. Biden selbst steht nicht auf dem Wahlzettel. Sollten seine Demokraten jedoch die Mehrheit in nur einer der beiden Kongresskammern verlieren, könnten die Republikaner ihm das Regieren bis zur nächsten Präsidentschaftswahl 2024 erheblich erschweren.

