IRW-News: Ambari Brands Inc.: Ambari plant Herstellung von Produkten in mit grünem Wasserstoff betriebenen Anlagen

Vancouver, British Columbia, 20. Oktober 2022 - Ambari Brands Inc. (Ambari oder das Unternehmen) (CSE: AMB; OTC: AMBBF; FWB: Y92) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen plant, seine Produkte in Anlagen herzustellen, die mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Zugleich will Ambari in diesen Anlagen auch Co-Packing- und Herstellungsdienste für andere Marken bereitstellen.

In der Vergangenheit haben große Einzelhändler gefordert, dass die in ihren Geschäften angebotenen Produkte in Verpackungen hergestellt werden, die von Anfang bis Ende als sauber gelten. Dies bedeutete, dass bei der Herstellung der Produkte Materialien eingesetzt werden mussten, die als nachhaltig erachtet werden und zu 100 % recycelbar sind. Als ein Unternehmen, das sich stark für ESG und Nachhaltigkeit einsetzt, beabsichtigt Ambari, als eines der ersten Unternehmen seine Hautpflegeprodukte in Anlagen herzustellen, die mit grünem Wasserstoff betrieben werden, und schließlich das Co-Packing und die Herstellung von Produkten für andere Verbrauchermarken in diesen Anlagen anzubieten.

Nisha Grewal, President und CEO von Ambari, erklärt: Wir freuen uns ungemein über diese neue Verpflichtung zur Bewegung für saubere Energie. Wir hoffen, eines Tages in der Lage zu sein, Marken mit unserem eigenen Siegel 100% Clean Energy oder Produced by Green Hydrogen zu zertifizieren, und unsere Entscheidung, unsere Produktion auf Anlagen umzustellen, die nur mit grünem Wasserstoff betrieben werden, ist der erste Schritt auf diesem Weg. Wir sind besonders begeistert von aus grünem Wasserstoff erzeugter Energie, da sie erneuerbar, leicht zu transportieren und kohlenstoffarm ist. Wir sind aktiv auf der Suche nach Anlagen, die es uns ermöglichen, diesen neuen Weg zu beschreiten, und wir beabsichtigen, weiteres Kapital zu beschaffen, um in Anlagen zu investieren, die mit grünem Wasserstoff betrieben werden.

Ambari Brands ist ein Unternehmen für Verbrauchermarken, das über seine wichtigste Tochtergesellschaft, Ambari Beauty, eine Produktlinie auf der Grundlage seines firmeneigenen Modern Blend entwickelt hat. Die Produkte von Ambari werden in den größten Einzelhandelsgeschäften der Welt angeboten und über die eigene E-Commerce-Plattform direkt an Verbraucher verkauft. Ambari ist dabei, auf ein Herstellungsverfahren umzustellen, das auf sauberer Energie basiert.

