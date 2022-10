Versicherer Travelers schüttet Dividende aus

Der amerikanische Versicherungskonzern The Travelers Companies Inc. (ISIN: US89417E1091, NYSE: TRV) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,93 US-Dollar je Aktie auszahlen, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 30. Dezember 2022 (Record date: 9. Dezember 2022).

Damit schüttet der seit dem Jahr 2009 im Dow Jones notierte Konzern auf das Gesamtjahr gesehen 3,72 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 174,17 US-Dollar (Stand: 19. Oktober 2022) einer Dividendenrendite von 2,14 Prozent. Im April 2022 erfolgte eine Anhebung um 6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (0,88 US-Dollar). Es war die 18. jährliche Dividendenanhebung in Folge.

Travelers entstand 2004 durch die Fusion der beiden Versicherungsunternehmen „The St. Paul Companies” und „Travelers Property Casuality Corporation”. Das Unternehmen erwirtschaftete im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 einen Nettoertrag in Höhe von 454 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 662 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. US-Dollar nach 8,81 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 11,34 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 39,58 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de