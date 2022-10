Dienstag Quartalszahlen

Nach einem sehr robusten Handelstag am Montag beginnt heute der wahre Kern der Berichtssaison. In den nächsten drei Tagen werden die Unternehmensergebnisse der wichtigsten Firmen der Welt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, was entscheidenden Einfluss auf den Handelsverlauf des restlichen Jahres haben dürfte.

Quelle: Earnings Whispers

Vor allem heute am Dienstag werden alle Augen gespannt, auf die vorbörslichen gemeldeten Zahlen aus Amerika blicken. Es berichten dabei unter anderem Coca-Cola, 3M und UPS. Doch nicht nur das. Vor allem nachbörslich wird einiges an Bewegung erwartet, denn Microsoft und Alphabet, zwei der wertvollsten Unternehmen der Welt, veröffentlichen nach Börsenschluss ihre Ergebnisse.

Bei beiden Unternehmen wird sich nach dem Zusammenbruch von Snap die Frage stellen, wie zyklisch der Werbemarkt wirklich ist, wie man mit den Währungseffekten umgeht und was diese „Dickschiffe“ über den weiteren Verlauf der Konjunktur denken. Alle anderen wichtigen Termine gibt es hier: