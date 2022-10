EUR/AUD: Nächste Welle in Vorbereitung

Noch zu Beginn dieses Jahres markierte der Euro gegenüber dem australischen Dollar bei 1,6225 AUD ein frisches Verlaufshoch, anschließend stürzte die Gemeinschaftswährung jedoch ab und kam erst im Bereich von 1,4321 AUD zum Stehen. Nach einem zweiten Standbein ausgebildet gegen Ende August übernahmen schließlich Bullen wieder das Regiment und führten Anfang Oktober zu einem erfolgreichen Abschluss dieses Doppelbodens durch den Anstieg über 1,5398 AUD und damit die für ein Kaufsignal erforderliche Triggermarke. Bereits investierte Anleger können jetzt umso besser ihre Stopps anpassen, weiterhin ist aber auch ein frisches Long-Engagement möglich.

Pullback scheint beendet

Wie so häufig kommen Rückläufer zurück auf das Ausbruchsniveau überdurchschnittlich häufig vor, dies könnte mit dem starken Zuwachs der Gemeinschaftswährung am Montag bereits vollzogen worden sein. Dadurch ergibt sich oberhalb von 1,5685 AUD nun Kurspotenzial zunächst in den Bereich von 1,5904 und darüber sogar an 1,6225 AUD. Ein bärisches Szenario will sich unter den aktuellen Umständen derweil nicht einstellen, vollständigkeitshalber würde ein solches allerdings auch erst wieder unter den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 50/200 zwischen 1,5096 und 1,5120 AUD einsetzten.