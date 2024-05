Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch zunächst behaupten. Beim Dax zeichnen sich vor den Quartalszahlen von Nvidia und dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed zunächst keine großen Sprünge ab. Eine Stunde vor dem Handelsstart indizierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen kaum veränderten Stand von 18.723 Punkten.

Spannend wird es vor allem am Abend auf der anderen Seite des Atlantiks, wenn das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht wird und Anleger möglicherweise Hinweise auf den geldpolitischen Kurs in den USA erhalten. Am Markt wird erwartet, dass die Fed die Zinsen später anheben wird als etwa die Europäische Zentralbank (EZB), weil sich die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt bislang noch hartnäckiger gezeigt hat.

Die jüngsten Reden von Fed-Mitgliedern hätten die Sicht der letzten Monate wiederholt, dass man einige Monate mit besseren Inflationsdaten sehen wolle, bevor die Zinswende einleite, schrieben am Morgen die Devisenexperten der Commerzbank. Dies untermauere aber einmal mehr, warum noch nicht allzu bald mit US-Zinssenkungen gerechnet werden sollte.

Nach US-Börsenschluss am Mittwoch steht dann der Quartalsbericht des KI-Vorzeigeunternehmens Nvidia auf der Agenda, der das Potenzial hat, über den Technologiesektor hinaus die Märkte deutlich zu bewegen - in welche Richtung auch immer.

Nasdaq 100 mit neuem Rekordhoch

An den US-Börsen hat sich am Dienstag die jüngste Rekordfahrt in gemäßigtem Tempo fortgesetzt. Der Nasdaq 100 erreichte ein neues Rekordhoch. Ansonsten warteten Anleger gespannt auf den Quartalsbericht, den das KI-Vorzeigeunternehmen Nvidia am Mittwoch nach Börsenschluss vorlegen will.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Kursausschläge hielten sich insgesamt aber in engen Grenzen. Mit Spannung wird auf neue Impulse am Abend aus den USA gewartet. Quartalszahlen von Nvidia und das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed stehen an.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.639 -0,79 Prozent Hang Seng 19.268 +0,25 Prozent CSI 300 3.686 +0,27 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 130,74 -0,03 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,508 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,424 +0,20 Prozent

Devisen: Euro stabil zum US-Dollar - Neuseelands Währung legt zu

Kursgewinne verzeichnete am Morgen der neuseeländische Dollar. Die Notenbank des Landes bestätigte ihre straffe Geldpolitik und deutete an, dass es mit Zinssenkungen länger dauern dürfte als bisher signalisiert. Auf der geldpolitischen Sitzung sei angesichts der immer noch hohen Inflation sogar die Möglichkeit einer Zinsanhebung diskutiert worden.

Im Tagesverlauf dürfte die US-Geldpolitik den größten Raum einnehmen. Am Abend veröffentlicht die Zentralbank Federal Reserve ihre Mitschrift zu jüngsten Zinssitzung. Marktteilnehmer werden auf Hinweise achten, wann die Währungshüter mit Zinssenkungen beginnen könnten.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0853 -0,01 Prozent USD / JPY 156,36 +0,13 Prozent EUR / JPY 169,70 +0,12 Prozent

Ölpreise geben weiter nach

Druck auf die Ölpreise übten Lagerdaten aus. Das American Petroleum Institute( API) hatte am Dienstagabend einen Anstieg der landesweiten Erdölvorräte gemeldet. Am Mittwochnachmittag folgen die wöchentlichen Zahlen der US-Regierung. Steigende Bestände werden am Markt als Zeichen einer schwächeren Nachfrage oder einer überschüssigen Produktion gedeutet. Dies belastet in der Regel die Preise.

Sorte Kurs Veränderung Brent 82,27 USD -0,61 USD WTI 78,27 USD -0,63 USD

Umstufungen von Aktien

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 330 (340) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR BILFINGER AUF 58 (50) EUR - 'KAUFEN'

- WDH/RBC SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 145 (150) EUR - 'OUTPERFORM'

- BARCLAYS HEBT JLEN ENVIRONMENTAL ASSETS AUF 'OVERWEIGHT' (E-W) - ZIEL 110 PENCE

- BARCLAYS NIMMT SOFTCAT MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 1800 PENCE

- BARCLAYS SENKT KINGSPAN AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 95 EUR

- BARCLAYS SENKT NEXTENERGY SOLAR FUND AUF 'EQUAL WEIGHT' (OW) - ZIEL 87 (100) P

- BERENBERG NIMMT WEIR GROUP MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 2600 PENCE

- CITIGROUP SENKT EUTELSAT AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 5,50 EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 28 (30) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT GN STORE NORD AUF 'HOLD' - ZIEL 200 DKK

- JEFFERIES SENKT ASSURA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 45 (52) PENCE

- JPMORGAN HEBT NORDNET AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 185 (150) SEK

- JPMORGAN HEBT SOITEC AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 110 (95) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 275 (290) EUR - 'OW'

- MORGAN STANLEY HEBT DSM-FIRMENICH AUF 'OVERWEIGHT' (E-W) - ZIEL 132 (99) EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 24 (25) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 24 (26,50) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen (14.00 h Call)

07:00 CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Cherry, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen

08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen

10:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online)

10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung

10:00 FRA: Credit Agricole, Hauptversammlung

10:30 DEU: Eurowings, Pressekonferenz zur Urlaubssaison 2024 (online) mit CEO Jens Bischof

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung, Köln

10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung, Ulm

11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung, Herzogenaurach

11:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung

13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung

16:00 USA: United Airlines, Hauptversammlung

16:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung

16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung

17:00 USA: PayPal, Hauptversammlung

18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung

22:00 USA: Nvidia, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

CHE: Roche, Investor Day

DEU: Einhell, Q1-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Target, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Handelsbilanz 4/24

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 3/24

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/24

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 4/24

08:00 GBR: Verbraucherpreise 4/24

08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 4/24

08:00 GBR: Erzeugerpreise 4/24

10:00 POL: Industrieproduktion 4/24

10:00 POL: Erzeugerpreise 4/24

12:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/24

16:30 USA: EIA-Ölbericht

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 1.5.24

Redaktion onvista/dpa-AFX