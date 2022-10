Chartanalyse Dax: Die Ruhe vor dem Sturm!

Widerstand: 13.200+13.220

Unterstützung: 13.025+12.800

Rückblick:

Vor dem Zinsentscheid der europäischen Zentralbank am heutigen Nachmittag konsolidiert der Index am Vormittag bislang in einer vergleichsweise engen Spanne. Weder Bullen noch Bären wollen sich offenbar vor dem Entscheid großartig aus dem Fenster lehnen. Umso turbulenter könnte es am Nachmittag werden während Lagarde`s Pressekonferenz.

Ausblick:

Die US-Indizes wurden in der zweiten Handelshälfte gestern massiv abverkauft. Entsprechend muss davon ausgegangen werden, dass im Bereich um 13.200 Punkte ein signifikantes Zwischenhoch ausgebildet wurde. Nach der 600 Punkte-Rally seit dem Zwischentief vom vergangenen Freitag sollte tendenziell eine größere Abwärtskorrektur im Index einkalkuliert werden. Erste Ziele lägen im Bereich 13.025 Punkte, danach der Bereich um 12.800 Punkte. Lediglich ein Stundenschlusskurs nördlich der 13.200er Marke erhöht die kurzfristigen Chancen der Käuferseite wieder entscheidend. In dem Falle wäre eine Rallyfortsetzung zu präferieren. Der EZB-Entscheid am Nachmittag könnte das Zünglein an der Waage werden.

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (KB3BUE)* von der Citi investieren. Der Hebel liegt bei 10 (Stand: 27.10.2022), die K.o.-Schwelle liegt bei 11.827 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (KG4C32)* investieren. Der Hebel liegt bei 10 (Stand: 27.10.2022), die K.o.-Schwelle bei 14.439 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

