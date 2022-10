Trading-Chance Deutsche Telekom: sell the rallye?

Werbung

Die Telekom-Aktie ist mit großem Schwung an ihr bisheriges Jahreshoch gelaufen. Unser vor einem Monat vorgestellter Long-Trade ist damit aufgegangen. Aber jetzt könnte man diese laufende Rallye als risikofreudiger Trader durchaus nutzen, um den Gewinn mitzunehmen und wieder auf die Baisse-Karte zu setzen. Eine Trading-Chance Short.

Dass sich die Deutsche Telekom in einem insgesamt instabil gewordenen Wirtschaftsumfeld solide behaupten wird, bezweifelt kaum jemand. Die bislang aktuellsten Zahlen zum zweiten Quartal bestätigen moderat steigende Umsätze und Gewinne. Der Grund, warum man bei einer solchen Aktie über einen Short-Trade nachdenken könnte, liegt aber genau darin verborgen. Denn das ist in die Aktie längst eingepreist worden. Und da man momentan nicht davon ausgehen kann, dass die am 10. November erwarteten Zahlen des dritten Quartals tiefgreifend Neues bringen, ließe sich unterstellen, dass sich der Kurs insgesamt weiterhin in einem Seitwärtstrend bewegen wird. Was hieße:

Bei überkaufter Markttechnik eine markante Widerstandszone erreicht

Ist die Aktie nach einer kräftigen Korrektur überverkauft, wäre ein Long-Trade opportun. Das hatten wir am 29. September umgesetzt. Dieser Long-Trade liegt derzeit knapp 50 Prozent im Gewinn … und da die Aktie jetzt, wie der Chart zeigt, am oberen Ende der Handelsspanne angekommen ist, liegt der Gedanke nahe, wieder auf die Short-Seite zu wechseln.

Quelle: marketmaker pp4

Die Telekom-Aktie ist jetzt in die Widerstandszone 19,31/19,39 Euro hinein gelaufen. Knapp darüber wartet das bisherige Jahres-Verlaufshoch von 19,61 Euro und eine Hausse-Begrenzungslinie, die sich aus den drei Hochs vom Mai, Juli und September konstruieren lässt, bei 19,74 Euro. Zugleich ist die Aktie kurzfristig überkauft, der im Chart unten mit eingeblendete RSI-Indikator an die selten erreichte überkaufte Zone herangelaufen. Eine probate Gelegenheit für risikofreudige Akteure, um die Long-Gewinne zu sichern und auf Short zu switchen.

Switch auf Short am oberen Ende der Handelsspanne

Wir haben ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und Knockout-Level bei 23,036 Euro, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 5,09. Den Stop Loss würden wir, auf die Aktie bezogen, bei 20,20 Euro ansetzen, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von 2,82 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Deutsche Telekom lautet TT7WCZ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 19,39 Euro, 19,61 Euro, 19,74 Euro

Unterstützungen: 17,82 Euro, 17,35 Euro, 14,47 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Deutsche Telekom

Basiswert Deutsche Telekom WKN TT7WCZ ISIN DE000TT7WCZ7 Basispreis 23,036 Euro K.O.-Schwelle 23,036 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 5,09 Stop Loss Zertifikat 2,82 Euro

