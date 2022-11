TRAVELERS - Was geht denn hier ab?

Travelers Companies Inc.,The - WKN: A0MLX4 - ISIN: US89417E1091 - Kurs: 184,460 $ (NYSE)

Es gibt Aktien bei denen man sich ärgert, diese zu spät entdeckt zu haben. Die Anteilsscheine des US-Versicherers Travelers gehören definitiv dazu. Das Unternehmen ist im Dow gelistet und dürfte in den vergangenen Wochen eine Stütze für den Index gewesen sein, denn die Kurse konnten ausgehend von ca. 150 USD auf knapp 185 USD zulegen. Damit rückt nun auch das Allzeithoch bei 187,98 USD in greifbare Nähe.

Ist es schon zu spät?

Das Problem für interessierte Käufer liegt jedoch auf der Hand. Wer noch nicht investiert ist, steht vor einer schwierigen Entscheidung. Einerseits ist das Chartbild bullisch und die Aktie kann durch relative Stärke überzeugen. Auf der anderen Seite sind die Kurse in den vergangenen Wochen gut gelaufen und wir nähern uns einer wichtigen Widerstandszone bis hin zu knapp 190 USD. Ist die Aktie wirklich stark genug, um diesen Widerstand zu knacken und wenn ja, welche Schwankungen muss man dabei in Kauf nehmen? Immerhin ist die Aktie seit Ende September geradlinig gestiegen und hat erst im Bereich von ca. 172,64 USD einen ersten Support.

Den Letzten beißen die Hunde!

Das Chartbild der Travelers-Aktie lässt neue Allzeithoch zu. Auch Kursgewinne in Richtung 200 USD wären in den kommenden Monaten technisch gesehen möglich. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch nicht eindeutig klar, ob man diese Ziele relativ direkt ansteuern wird oder ob es zuvor zu einem Pullback in Richtung 173-170 USD kommt. Mit Blick auf diese mögliche Schwankungsbreite erscheint ein direkter Einstieg so knapp unterhalb des Allzeithoch nicht besonders attraktiv, zumindest dann nicht, wenn man nicht bereit ist, eine Korrektur auszusitzen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)