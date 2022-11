EQS-News: Fintech aifinyo AG ab sofort mit Firmensitz in Berlin

EQS-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Fintech aifinyo AG ab sofort mit Firmensitz in Berlin



02.11.2022 / 09:02 CET/CEST

Ausbau der Präsenz im Zentrum der deutschen Startup- und Tech-Szene

Berlin, 02. November 2022 – Der Firmensitz der aifinyo AG ist nun offiziell in Berlin. In dem deutschen Technologie- und Startup-Hub verfügt das B2B-Fintech bereits seit langem über einen Standort in der Hauptstadt. In der Friedrichstrasse im Herzen Berlins sind aktuell ca. ein Drittel aller Mitarbeiter:innen beschäftigt. Mit den weiteren Standorten in Dresden und Nürnberg ist aifinyo an insgesamt drei Standorten in Deutschland vertreten.



aifinyo-Vorstand Stefan Kempf: „Berlin ist das Zentrum der deutschen Startup- und Tech-Szene; viele Fintech- und E-Commerce-Unternehmen sind hier zu Hause. Mit dem Ausbau der Präsenz in Berlin rückt aifinyo noch näher an Kund:innen – ein wesentlicher Teil sitzt ebenfalls in der deutschen Hauptstadt – heran.



Nach der Übernahme von Billomat unterstützt aifinyo bundesweit inzwischen ca. 10.000 Unternehmer:innen beim Billing, der Finanzierung und dem Payment von Rechnungen. Allein im dritten Quartal 2022 wurde das Transaktionsvolumen um 44 % auf das Rekordniveau von 105,1 Mio. EUR gesteigert und erneut ein positives Ergebnis vor Steuern erzielt. Die cloudbasierte Plattform des Fintechs rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen ist in Deutschland einzigartig und soll weiter ausgebaut werden.



„Wir blicken optimistisch in die Zukunft. Die Strategie von aifinyo, seit der Gründung neben einem deutlichen Wachstum und technologischer Weiterentwicklung auch ein mindestens ausgeglichenes Ergebnis erzielen zu wollen, ist in unserer Branche nicht üblich“, sagt Stefan Kempf. „Doch gerade in einer gesamtwirtschaftlich schwierigen Phase, wie sie derzeit auf Deutschland zu kommt, schafft sie Vertrauen bei Kund:innen und Mitarbeiter:innen. Daher ist aifinyo im Wettbewerb sehr gut positioniert.“



Über aifinyo

aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, um das Billing, die Finanzierung und das Payment von Rechnungen automatisiert abzuwickeln. Dafür betreibt das Fintech eine einzigartige Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. Mit Billomat bietet aifinyo zudem eines der führenden cloud-basierten Buchhaltungssysteme in Deutschland an, mit dem alle Rechnungsprozesse einfach und effizient abgewickelt werden.



Die Aktien (ISIN: DE000A2G8XP9) der aifinyo AG sind auf Xetra sowie im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München gelistet. Von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die aifinyo finance GmbH als Finanzdienstleister sowie die aifinyo payments GmbH als Zahlungsdienstleister beaufsichtigt.



Verantwortlich

aifinyo AG, John Alexander Rehmann (CMO)

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin

Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail:



Kontakt Finanzmedien & Investor Relations

Fabian Lorenz

