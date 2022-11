Markt Update: Dax legt weiter zu - Fed-Entscheid steht an - Norma-Aktie nach Zahlen gefragt

Normalerweise lassen es die Anleger vor einer Zinsentscheidung der US-Notenbank etwas ruhiger angehen. Heute scheinen die Anleger allerdings weniger Angst davor zu haben auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Die Erwartungen an Jerome Powell sind diesmal auch deutlich geringer als zuletzt. Das die Fed den Leitzins erneut um 75 Basispunkte anhebt gilt mittlerweile als gesetzt. Der Chef der US-Notenbank muss dann nur noch signalisieren, dass die Fed ihr Tempo auf der Dezember-Sitzung drosselt und schon liegt er voll im Soll.

Sollte die Fed den nächsten großen Zinsschritt verkünden liegt die Spanne für die Leitzinsen bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Es wäre der vierte Zinsschritt dieser Größe in Folge. Seit März hat die Fed die Leitzinsen bisher um 3,00 Prozentpunkte angehoben.

Der Dax liegt gut eine Stunde nach Handelsbeginn rund 0,3 Prozent im Plus bei 13.375 Punkten.

Teamviewer kräftig im Plus

Der Softwareanbieter hat nach einem soliden Quartal die 2022er-Ziele bestätigt. Trotz der makroökonomischen Herausforderungen sei das Unternehmen auf gutem Weg, die Jahresprognose zu erreichen, sagte Unternehmenschef Oliver Steil am Mittwoch laut Mitteilung zu den Ergebnissen des dritten Quartals in Göppingen. In den Monaten Juli bis September seien die in Rechnung gestellten Umsätze (Billings) - die zentrale Wachstumsgröße des Konzerns - um 15 Prozent auf 144,6 Millionen Euro gestiegen.

Dabei profitierte der Anbieter von Fernwartungs- und Videokonferenzsoftware unter anderem auch vom schwachen Euro. Währungsbereinigt habe das Wachstum sieben Prozent betragen. Fortschritte machte Teamviewer bei der Profitabilität. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 42 Prozent auf gut 60 Millionen Euro zu. Die dementsprechende Marge sei um acht Prozentpunkte auf 41,6 Prozent geklettert. Die Ergebnisse fielen etwas besser aus, als Experten es erwartet hatten.

Evotec erhält Folgeauftrag aus den USA

Der Hamburger Wirkstoffforscher Evotec hat über seine US-Tochter Just Evotec Biologics einen weiteren Antikörper-Auftrag des US-Verteidigungsministeriums erhalten. Das teilte das MDax-Unternehmen am Mittwoch im Rahmen eines Kapitalmarktes am US-Standort Redmond mit, wo die Tochter im vergangenen Jahr eine neuartige Produktionsanlage für biologisch hergestellte Arzneimittelwirkstoffe eröffnet hatte. Zum Auftragswert wurden keine Angaben gemacht.

Norma weiter im Aufwind

Die Erholung der Norma-Group-Aktien geht am Mittwoch mit viel Schwung weiter. Seit dem September-Tief von 13,15 Euro, dem niedrigsten Niveau seit 2011, hat sich der Kurs bislang schon um 23 Prozent erholt. Nach den Zahlen für das dritte Quartal geht es noch etwas weiter in die Höhe.

Obwohl Norma die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der andauernden Corona-Pandemie zu spüren bekam, verdiente der Verbindungstechnik-Spezialist im dritten Quartal operativ mehr und trotzte so der hohen Inflation und gestiegenen Kosten. Am Markt gab es vor allem Lob für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit). Einem Händler zufolge bringt dies den Autozulieferer in eine gute Position, um die Jahresziele zu erfüllen. Dies sei keine Selbstverständlichkeit nach einem schwachen Vorquartal und bringe damit Erleichterung.

