SOX (Halbleiterindex) - Wichtige Hürde erreicht

PHLX Semiconductor - Kurs: 2.429,39 $ (Nasdaq)

Der SOX legte in den letzten Jahren eine steile Rally hin. Er kletterte im Dezember 2021 auf sein aktuelles Allzeithoch bei 4.068,15 Punkten.

Seit diesem Hoch befindet sich der Index in einer Korrektur. Diese lässt sich bisher in einem Trendkanal eingrenzen. Im Tief fiel der Index dabei auf 2.089,82 Punkten zurück. Damit näherte er sich dem Aufwärtstrend seit Februar 2016 deutlich an. Leicht unter diesem Aufwärtstrend liegen mit dem alten Allzeithoch aus dem Februar 2020 bei 1.982 und dem log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 bei 1.946 Punkten weitere wichtige Unterstützungen.

In den letzten beiden Wochen erholte sich der Index deutlich unter kletterte an eine erste Widerstandszone bei 2.425/26 Punkten. Dort kommt er in dieser Woche nicht weiter. Verkaufsdruck zeigt sich aber bisher auch nicht.

Geht die Erholung weiter?

Der SOX notiert an einem wichtigen Widerstandsbereich und könnte dort direkt wieder nach unten abdrehen. Dann wäre ein Rücksetzer in Richtung 2.089 oder sogar 1.982/46 Punkte möglich.

Gelingt dem Index ein Ausbruch über die Widerstandszone bei 2.425/29 Punkten, dann könnte die Erholung weitergehen. Ein Anstieg gen 2.658- 2.759 Punkte wäre dann möglich. Ein Anstieg dorthin wäre zwar eine deutliche Ausdehnung der Erholung, aber immer noch eine Erholung im Abwärtstrend. Ein neuer großer Aufwärtstrend wäre mit einem solchen Anstieg nicht geboren.

Fazit: Vor der heutigen FED-Sitzung notiert der wichtige Halbleiterindex SOX an einem größeren Widerstandsbereich. Die Reaktion auf das Ergebnis und die Erläuterungen zu dieser Sitzung werden darüber entscheiden, ob es direkt zu einer neuen Verkaufswelle kommt oder ob sich die Erholung deutlich ausdehnen kann.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)