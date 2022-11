Dax fällt zurück

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Konjunktursorgen haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag teils stark belastet. Der Leitindex Dax fiel um 0,95 Prozent auf 13.130,19 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte sackte um 2,12 Prozent auf 23 .47,65 Punkte ab. Die Erkenntnis, dass sich in den USA weiter keine Pause bei den Zinserhöhungen abzeichnet, drückte wie an der Wall Street auch hierzulande auf die Stimmung.

Dass die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen im Dezember weniger deutlich als zuletzt anheben könnte, tröstete die Anleger nicht darüber hinweg, dass sie wohl noch eine ganze Weile hoch bleiben werden. Wasser in den Wein goss Fed-Chef Jerome Powell am Mittwochabend wohl mit dem Hinweis, es sei «sehr verfrüht», um über eine perspektivisch von Anlegern erhoffte Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken. Es brauche Zeit und Geduld, um die Inflation zu drücken.

Die Fed hatte ihren Leitzins zum vierten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte angehoben.