EQS-Adhoc: Allterco JSCo gibt Prognoseerhöhung für 2022 bekannt

Allterco JSCo gibt Prognoseerhöhung für 2022 bekannt Sofia / München, 3. November 2022 – Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) (“Allterco”), ein Anbieter von IoT- und Smart Home-Produkten mit Sitz in Sofia, Bulgarien, erhöht die Prognose für das Gesamtjahr 2022 nach einer weiteren Beschleunigung der Wachstumsdynamik zu Beginn des vierten Quartals. Basierend auf der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im Oktober 2022 und dem soliden Auftragsbestand hebt Allterco seine ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an. Die Gesellschaft erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2022 eine Steigerung des Umsatzes auf EUR 45-46 Mio. (bisher: EUR 43,5 Mio.) und ein EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) zwischen EUR 10-10,5 Mio. (bisher: EUR 9,6 Mio.). Die Gesellschaft wird die konsolidierten Zahlen für 9M 2022 am 14. November 2022 offiziell bekannt geben. ** EUR/BGN-Wechselkurs vom 3. November 2022 - EUR 1 = BGN 1,95583 Mehr Informationen unter allterco.com.



Investor Relations Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Tel.: +49 (0) 89-1250903-31

E-Mail: sp@crossalliance.de

