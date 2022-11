Put auf Vonovia: 61 Prozent Chance!

Die Stimmung der vergangenen Tage am deutschen Aktienmarkt war wieder negativ. Die Marktteilnehmer müssen eine drohende wirtschaftliche Flaute bei gleichzeitig steigendem Zinsniveau einpreisen. Die Stagnation hat ihren Ursprung in der russischen Energiepolitik und den Null-Covid-Maßnahmen in China. Für die Bewertung der 549.484 Wohnungen von Vonovia heißt dies nichts Gutes. Durch die Herabstufung der Kreditwürdigkeit seitens der Ratingagentur Moody's am Dienstag nach Börsenschluss verlor die Aktie von Vonovia in der Spitze um bis zu 6,2 Prozent. Die jüngste Erholung der Aktie ist am Mittwoch (2. November) deswegen jäh gestoppt worden. Berenberg-Analyst Kai Klose geht davon aus, dass Vonovia seine Fortschritte beim Schuldenabbau nun beschleunigen werde.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Vonovia hat das Tief vom coronabedingten Abverkauf am 19. März 2020 bei 31,02 Euro aktuell mit einem Kurs von 21,19 Euro deutlich unterschritten. Damals hat sich der Kurs sehr schnell erholt und am 3. September 2020 ein All Time High bei 58,77 Euro ausgebildet. In der darauffolgenden Seitwärtsentwicklung wurde am 23. August 2021 ein partielles Hoch bei 57,10 Euro markiert. Es folgte eine leichte Kurserosion, die Mitte Februar 2022 in einen rasanten Abwärts-Trend mutierte. Der Trend ist aktuell noch intakt, nachdem der Aktienkurs die vergangenen zwei Tage eine Verlustserie im Ausmaß von gut 9 Prozent entwickelt hat. Vom All Time High am 3. September 2020 hat sich der Kurs mit minus 64 Prozent mehr als halbiert. In einem möglichen Szenario sollte der Zinserhöhungszyklus noch anhalten und für weiteres Risiko beim Aktienkurs vom Vonovia sorgen. Das All Time Low wurde am 12. Juli 2013 bei 15,55 Euro im Zuge des Börsenganges markiert.