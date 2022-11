Berkshire Hathaway: Operativer Gewinn um 20 Prozent gestiegen – Aktienrückkauf fortgesetzt

Am Wochenende hat Buffetts Berkshire Hathaway seine Q3-Zahlen veröffentlicht. Im operativen Tagesgeschäft hat Berkshire im dritten Quartal 7,7 Mrd. Dollar Gewinn erzielt. Buffett führte auch die Aktienrückkäufe fort. In Q3 kaufte Berkshire Hathaway eigene Aktien im Wert vom 1,05 Mrd. Dollar zurück. Analysten hatten mit mehr gerechnet und gingen im Schnitt von 3,2 Mrd. Dollar aus. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres gab Berkshire bereits 5,25 Mrd. Dollar für Aktienrückkäufe aus.

Niedriger Aktienkurs führt zu Verlust

Der Bärenmarkt hat sich auf die Zahlen von Berkshire Hathaway ausgewirkt: Der Verlust im dritten Quartal summiert sich auf 2,69 Mrd. Dollar. Der Grund: Sinkende Aktienkurse. Die Aktien sind sogar um 10,1 Mrd. Dollar gefallen. Buffett sieht dies aber gelassen und erklärt, dass die Höhe der Anlagenverluste in einem Quartal meistens bedeutungslos sei. Schließlich handelt es sich um Buchverluste, die erst zu realen Verlusten werden, wenn sie veräußert werden.

Berkshire Hathaway verfügt über einen Bargeldbestand von 109 Mrd. Dollar; im Juni lag dieser Wert noch bei 105,4 Mrd. Dollar.

Berkshire Hathaway kauft weiter Anteile von Occidental Petroleum

Berkshire Hathaway setzt seine Käufe von Occidental-Petroleum-Aktien fort und hat derzeit 20,8 Prozent der Aktien im eigenen Depot. Im August erhielt Berkshire Hathaway die Erlaubnis der Aufsichtsbehörde, 50 Prozent der Aktien zu erwerben. Das hat die Gerüchteküche angeworfen, dass Berkshire Occidental übernehmen will.