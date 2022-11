Fraport will erneut keine Dividende ausschütten

Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303) erwartet, dass die im Halbjahresbericht angepasste Prognose am oberen Ende erreicht wird. Bislang rechnet der Flughafenbetreiber in Frankfurt mit einem Jahresaufkommen von rund 45 bis etwa 50 Mio. Fluggästen. Der Umsatz wird für das laufende Geschäftsjahr leicht über 3 Mrd. Euro erwartet. Der Prognosekorridor für das Konzern-Ergebnis reicht von null bis circa 100 Mio. Euro. Es soll auch für das Geschäftsjahr 2022 keine Dividende ausgeschüttet werden.

Zuletzt wurde für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende ausgeschüttet (2 Euro). Die anhaltend hohe Passagiernachfrage in der Sommerreisezeit steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 46 Prozent auf 925,6 Mio. Euro (Q3 2021: 633,8 Mio. Euro). Das Konzern-Ergebnis stieg um 47,4 Prozent auf 151,2 Mio. Euro (Q3 2021: 102,6 Mio. Euro). In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres wuchs der Konzern-Umsatz um 57,6 Prozent auf 2,14 Mrd. Euro (9M 2021: 1,36 Mrd. Euro). Gegenüber dem Vorjahr lag das Konzern-Ergebnis mit 98,1 Mio. Euro 16,9 Prozent zurück (9M 2021: 118,0 Mio. Euro).

Charts zu den Werten im Artikel Fraport

FRAPORT AG ADR 2/1 O.N.

In den ersten neun Monaten erreichte der Flughafen Frankfurt ein kumuliertes Aufkommen von 35,9 Mio. Fluggästen. Das Fluggastaufkommen an den internationalen Beteiligungsflughäfen stieg ebenfalls stark an. Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs erreichte das internationale Portfolio bereits rund 93 Prozent der Fluggäste im Vergleich zum dritten Quartal 2019. Frankfurt lag in diesem Zeitraum bei rund 74 Prozent. Das Cargo-Aufkommen sank am Flughafen Frankfurt in den ersten neun Monaten um 12,9 Prozent aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage sowie weiteren Einschränkungen des Luftraums durch den Ukraine-Krieg und Corona-Schutzmaßnahmen in China.

Der Börsengang der Fraport AG erfolgte am 11. Juni 2001 zu einem Ausgabepreis von 35 Euro. Größter Aktionär der Fraport AG ist das Land Hessen mit 31,31 Prozent der Anteile.

Redaktion MyDividends.de