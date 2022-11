Meta, Amazon im Crash vs McDonalds, Deutsche Börse mit Rally+Allzeithoch

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 86,615 $ (Nasdaq)

Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 102,620 $ (Nasdaq)

McDonald's Corp. - WKN: 856958 - ISIN: US5801351017 - Kurs: 279,030 $ (NYSE)

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 162,700 € (XETRA)

Außer bei Apple, fallen die Aktienkurse der nach Marktkapitalisierung größten US-Technologieaktien stark. Meta (Facebook,Instagram,Whatsapp, etc.) hat über 70 % seit August vergangenen Jahres an Wert verloren. Der Aktienkurs von Amazon hat sich seit Juli vergangenen Jahres halbiert, Alphabet C (Google, Youtube, etc.) ist von seinem Allzeithoch um 45 % abgefallen. Die steigenden Zinsen holen die Aktienkurse der Unternehmen herunter, die hoch bewertet und die auf Zugriff günstigen Kapitals angewiesen waren bzw. nach wie vor sind. Dazu gehören eben auch diese ganz großen Titel aus dem Techsektor.

Wer meint, dass der gesamte breite Aktienmarkt ähnlich schlecht performt, wie das Gros der Technologie- und Immobilienaktien, der irrt. Die Aktien der Unternehmen, die gutes Geld verdienen und angemessen fundamental bewertet sind, steigen und erreichen sogar neue Allzeithochs.

Hier erkennt man die Tücken des Investierens in einzelne Aktien. Bestimmte sich verändernde Rahmenbedingungen können Aktien bestimmter Sektoren stark unter Druck bringen. Seit 2021 ist es die restriktive US-Geldpolitik, die Risk Assets kurstechnisch stark zusetzt. Der Vorteil vom Investieren und Trading von Indizes ist der, dass man Baskets handelt. Also den Durchschnittskurs aus einem ganzen Korb von Einzeltiteln. Stark fallende und stark steigende Aktien laufen mit ihren Performances in die Kursentwicklung solcher Baskets ein. Das Einzelrisiko wird also weitgehend ausgeschaltet.

Ich selbst trade vornehmlich Indizes, Öl, Gold, optional Aktien und Kryptowährungen. Langfristig sind Index-ETFs sinnvolle Vehikel zur Anlage, kurz- und mittelfristig nutze ich Knock Out Produkte.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)