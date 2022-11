Sixt Quartalszahlen Q3/2022: Umsatz und Gewinn gestiegen – Prognose erhöht

Heute hat Sixt seine Quartalszahlen Q3/2022 vorgelegt. Sie waren so gut, dass der Autovermieter noch optimistischer in die Zukunft schaut, als er es eh schon getan hat.

Umsatz und Gewinn gestiegen

In Q3 stieg der Umsatz um gut 25 Prozent auf 997 Mio. Euro. Sixt profitiert besonders von seiner Expansion in die USA und nach Kanada, wo der MDax-Konzern besonders an Flughäfen und Geschäftszentren präsent ist. B2B-Kunden zahlen mehr als B2C-Kunden. Mittlerweile hat Sixt schon Stationen an 36 der 50 wichtigsten Flughäfen Stationen. Die Zahlen belegen: Die Strategie geht auf.

Der Gewinn vor Steuern stieg um 12 Prozent auf 283 Mio. Euro; nach Steuern lag er immer noch bei 201 Mio. Euro. Das sind 4 Mio. Euro mehr als im Vorjahresquartal.

Damit setzt sich der Trend fort: Die Menschen haben nach zwei Jahren staatlich verordneter Corona-Maßnahmen einen hohen Nachholbedarf bei Reisen. Das schwierige wirtschaftliche Marktumfeld hat sich noch nicht durchgeschlagen.

Sixt erhöht Prognose

Sixt rechet nun mit einem Vorsteuergewinn für das laufende Jahr 2022 mit 500 bis 550 Mio. Euro. Der Umsatz werde, so Sixt, aufgrund der guten Nachfrage und Preisniveaus zwischen 2,8 und 3,1 Mrd. Euro liegen.

Damit steuert Sixt auf ein Rekordjahr zu. Auch wenn sich Sixt bewusst der wirtschaftlich schwierigen Lage bewusst ist, ist er überzeugt, gut auf die kommende schwierige Zeit vorbereitet zu sein.

"Wir verfügen jedoch über ein hohes Maß an Resilienz und den Spielraum, antizyklisch weiter zu investieren in unsere Marke, den Ausbau unseres Netzwerks und unsere Technologie."

Sixt: Aktie fällt im frühen Handel

Die Sixt-Aktie profitiert im frühen Handel allerdings nicht von diesen Zahlen. Eine knappe halbe Stunde nach Handelsbeginn liegt die Akte mit über 3 Prozent im Minus. Viele Anleger bereiten die Konjunktur und die drohende Rezession Sorgen und gehen mittelfristig von sinkenden Kursen aus.

Diese Sorge mag mittelfristig gerechtfertigt sein, aber auf lange Sicht verspricht Sixt gute Renditen. Der Konzern ist gut aufgestellt und die Expansion auf den nordamerikanischen Markt zeigt Erfolge. Wer die Sixt-Aktie noch nicht hat, sollte sich überlegen, sie ins Depot zu holen.