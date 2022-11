Dax hat weiter Rückenwind - Zinssorgen schwinden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte auch zum Wochenschluss auf der Überholspur bleiben.

Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Der spürbar gesunkene US-Preisdruck hatte am Donnerstag die Zinssorgen der Anleger weltweit gelindert und den deutschen Leitindex um 3,5 Prozent auf 14.146 Punkte steigen lassen. Einigen Börsianern zufolge seien nach dem kräftigen Sprung im Handelsverlauf auch Gewinnmitnahmen möglich. "Oberhalb der 14.000 wird der eine oder andere Anleger sicherlich Höhenangst bekommen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Hierzulande legt das Statistische Bundesamt am Freitag die endgültigen Verbraucherpreisdaten für Oktober vor. Dabei wird sich zeigen, ob der vorläufige Wert bei der Inflationsrate von 10,4 Prozent Bestand hat – das höchste Niveau seit 1951. Zudem werden die Zahlen zum britischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal veröffentlicht. Die britische Notenbank geht davon aus, dass die Wirtschaft im Zuge der Energiekrise in eine Rezession rutscht. Aus den USA stehen am Nachmittag Daten zum Verbrauchervertrauen an.

Bei den Unternehmen legen unter anderem Daimler Truck und Jungheinrich Zahlen vor.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.146,09

Dax-Future

14.289,00

EuroStoxx50

3.846,56

EuroStoxx50-Future

3.880,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.715,37 +3,7 Prozent

Nasdaq

11.114,15 +7,4 Prozent

S&P 500

3.956,37 +5,5 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

28.263,57 +3,0 Prozent

Shanghai

3.115,62 +2,6 Prozent

Hang Seng

17.345,36 +7,9 Prozent

