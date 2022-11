EQS-News: Erstmals auf der VISION 2045 im Rahmen der COP 27: CEO Stefan Feltens präsentiert Net-Zero-2040-Strategie für SHOP APOTHEKE EUROPE in Sharm El Sheikh.

EQS-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

CEO Stefan Feltens präsentiert Net-Zero-2040-Strategie für SHOP APOTHEKE EUROPE in Sharm El Sheikh. Sevenum, 10. November 2022. Vom 7. bis 9. November 2022 fand die zweite Unternehmenskonferenz Vision 2045 im Rahmen des Gipfeltreffens der UN-Klimakonferenz COP27 statt. Dort präsentierte Stefan Feltens, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE, im Panel „Climate Legacy“ offiziell die Klimaschutzsstrategie NET ZERO 2040. Auf der dreitägigen Konferenz in Sharm El Sheikh, Ägypten kam eine globale Delegation von Führungskräften aus Politik, Wirtschaft und Industrie zusammen, um gemeinsam Strategien für eine gerechte und nachhaltige Gesellschaft zu entwickeln. Dieses Gipfeltreffen der TBD Media Group vereinte dieses Jahr bereits zum zweiten Mal rund 50 Firmen sowie United Nations Delegierte aus aller Welt parallel zur 27. UN Climate Chance Conference (COP 27), um den Klimaschutz voranzutreiben. Unter den anwesenden Unternehmen nahm SHOP APOTHEKE EUROPE erstmals repräsentativ für die Gesundheitsbranche teil, um die eigene Klimaschutzstrategie vorzustellen. Mit dieser Verkündung verpflichtet sich das Unternehmen, auf dem Weg zu NET ZERO 2040 das 1,5°C-Ziel zu halten und so entsprechend dem Pariser Klimaabkommens zu handeln. Die XDC-Methodik von right° hilft hierbei, dieses wissenschaftlich basierte Ziel zu steuern und sicherzustellen, dass das Emissionsbudget dabei nicht überschritten wird. SHOP APOTHEKE EUROPE konnte in Sachen Nachhaltigkeit bis dato nennenswerte Erfolge erzielen. So zeigt sich, dass die Online-Apotheke die eigens gesetzten Ziele für 2025 voraussichtlich bereits in diesem Jahr erreicht – wie die Emissionsreduzierung in Scope 1 und 2 um 80% sowie die Umstellung der Logistikstandorte auf 100% erneuerbare Energien. Zur Reduzierung der Scope 3 Emissionen laufen bereits Pilotprojekte. CEO Stefan Feltens dazu: „Als eine der führenden Online-Apotheken Europas ist es unabdingbar heutzutage Verantwortung für unsere Planeten zu übernehmen – zum Wohl unserer KundInnen und PatientInnen genauso wie unserer MitarbeiterInnen, die alle keine Scheu haben, ihre Erwartungen klar an uns zu kommunizieren. Um unserer Mission gerecht zu werden, alle Menschen dabei zu unterstützen, ein so gesundes Leben wie möglich zu führen, sind wir auf einen gesunden Planeten angewiesen. Mit unserer Net-Zero-Strategie 2040 setzen wir ein klares Zeichen dafür. Aber jetzt fängt die Arbeit erst richtig an.“ Unter folgendem Link ist das Video zu Sustainable Development bei SHOP APOTHEKE EUROPE zu sehen: https://shop-apotheke-europe.com/de/sustainability/. ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv. Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Lille, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen 8,6 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE. Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX.

