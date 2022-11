onvista Mahlzeit: Dax bleibt gelassen - Rivian, Allianz, SMA Solar und Telekom-Aktie fällt wieder Richtung 19 Euro

Vor den US-Inflationsdaten bleibt der deutsche Leitindex gelassen und pendelt um den Schlusskurs von Mittwoch herum. Mal ist er drüber, mal ist er drunter. Eine klare Linie ist heute bislang allerdings nicht zu erkennen. Das könnte sich nach den US-Inflationsdaten ändern nur in welche Richtung?

Aus dem Dax haben heute gleich 5 Mitglieder ihre Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Während die Zahlen der Telekom und Merck nicht so gut ankommen, können Allianz, Continental und RWE mit ihren Bilanzen bei den Anlegern punkten.

Der Crash beim Bitcoin geht in die nächste Runde. Binance will FTX.com jetzt doch nicht übernehmen. Bei den Kryptowährungen sorgt das für rote Zahlen. Allerdings haben auch einige Aktien an der aktuellen Situation zu knabbern. Wir schauen heute mal welche as sind und wo sich eine Chance ergeben könnte.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der heutigen Sendung: Dax, Bitcoin, Coinbase/MicroStrategy/Silvergate/Block, Rivian, Allianz, Telekom, Continental, RWE, Merck, Delivery Hero, Rheinmetall, K+S, SMA Solar, Verbio, Musterdepot, Michelin, LPKF, PVA Tepla, Naga & Zuschauerfragen