Wendy’s erzielt höheren Gewinn und gibt Dividende bekannt

Die amerikanische Schnellrestaurantkette The Wendy’s Company (ISIN: US95058W1009, NYSE: WEN) zahlt eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,125 US-Dollar an ihre Anteilsinhaber, wie am Mittwoch berichtet wurde.

Somit werden 0,50 US-Dollar auf das Gesamtjahr gerechnet ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 21,03 US-Dollar (Stand: 9. November 2022) 2,35 Prozent. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 15. Dezember 2022 (Record date: 1. Dezember 2022).

Wendys ist nach Burger King und McDonald’s die weltweit drittgrößte Hamburgerkette. Der Konzern ist 1969 von Dave Thomas in Columbus im Bundesstaat Ohio gegründet worden. Unter dem Namen Wendys werden weltweit rund 7.000 Restaurants betrieben. Im dritten Quartal (2. Oktober) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 532,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 470,3 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 50,5 Mio.US-Dollar (Vorjahr: 41,2 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 11,82 Prozent im Minus (Stand: 9. November 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 4,34 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de