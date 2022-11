DAX: Überraschende Kehrtwende!

Der Deutsche Aktienindex DAX konnte mithilfe positiver Inflationsdaten aus den USA einen satten Kurssprung direkt an 14.150 Punkte am Donnerstag vollziehen und bekräftigt die seit Ende September laufende Rallye. Allerdings sieht sich das Barometer schon bald mit erheblichen Hürden konfrontiert.

Ein Folgeanstieg könnte noch in den Bereich eines seit März dieses Jahres anhaltenden Abwärtstrends um 14.226 Punkten aufwärts reichen, aber erst ein nachhaltiger Kurssprung über diesen Trend dürfte weiteres Kurspotenzial zurück in den Bereich der Märzhochs entfalten.

Daher sollten sich Investoren ab 14.226 Punkten auf temporäre Rücksetzer einstellen, diese würden auf 13.869 und darunter 13.600 Punkte abwärts reichen können. Vielleicht würde dieses Niveau als Sprungbrett über den Abwärtstrend schon ausreichen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Erzeugerpreisen (CGPI) per Oktober vorgelegt, in wenigen Minuten folgen Deutschlands Insolvenzen aus August. Zeitgleich werden auch die endgültigen Verbraucherpreise per Oktober veröffentlicht. Detaillierte Ergebnisse zu Deutschlands Außenhandel aus September stehen ebenfalls in wenigen Minuten auf der Agenda, Hauptaugenmerk dürfte am Freitag aber auf dem US-Konsumklima der Uni Michigan per November (vorläufig) liegen.